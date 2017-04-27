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27 апреля 2017, 11:04
Кроссовер по мотивам Toyota Way Concept выйдет в 2018 году
Производство нового компактного кроссовера, созданного по мотивам прототипа Toyota Way Concept, будет налажено на совместном предприятии холдинга Toyota Motor Corporation и китайского концерна FAW.
Toyota провела официальную презентацию кроссовера C-HR для авторынка Китая, правда пока речь идет о концепт-каре WAY, который предвосхищает вариацию известной модели для китайского рынка. Ожидается, что кроссовер появится в продаже в дилерских центрах Тойота в КНР в середине 2018 года и визуально практически не будет отличаться от C-HR.
Автомобиль спроектирован на платформе TNGA, а его официальный дебют состоялся в рамках недавнего автосалона в Шанхае.
Напомним, что в России новая генерация C-HR будет доступна в версии с 1,2-литровым турбированным мотором 115 л.с., 6-ступенчатой «механикой» либо вариатором, а также 2-литровым «атмосферником» 148 л.с., который будет работать с трансмиссией CVT. Привод автомобиля возможен как передний, так и полный.
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