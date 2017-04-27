39
27 апреля 2017, 11:04

Кроссовер по мотивам Toyota Way Concept выйдет в 2018 году

Производство нового компактного кроссовера, созданного по мотивам прототипа Toyota Way Concept, будет налажено на совместном предприятии холдинга Toyota Motor Corporation и китайского концерна FAW.
^
Toyota провела официальную презентацию кроссовера C-HR для авторынка Китая, правда пока речь идет о концепт-каре WAY, который предвосхищает вариацию известной модели для китайского рынка. Ожидается, что кроссовер появится в продаже в дилерских центрах Тойота в КНР в середине 2018 года и визуально практически не будет отличаться от C-HR.
 
Автомобиль спроектирован на платформе TNGA, а его официальный дебют состоялся в рамках недавнего автосалона в Шанхае.
 
Напомним, что в России новая генерация C-HR будет доступна в версии с 1,2-литровым турбированным мотором 115 л.с., 6-ступенчатой «механикой» либо вариатором, а также 2-литровым «атмосферником» 148 л.с., который будет работать с трансмиссией CVT. Привод автомобиля возможен как передний, так и полный.
Новинки и концепт кары Тойота

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:

 
Комментарий появится на сайте после проверки модераторами. Для зарегистрированных пользователей проверки нет и комментарий появляется сразу
Отправить
Отзывы по теме
Форум Toyota Corolla
| Кому: Людмила первые тысяч 5 нагрузок не давайте, особо
Oleg Olegov
Форум Toyota Venza
Венза больше Прадо? Это как вы сравнивали?
Farion
Форум Toyota 4 Runner
Здравствуйте Всем, та же проблема. 4 Раннер Спорт Эдишен 2005 г.в. Стояли родные стойки, на стиралке два раза выкидывало на встречку. Поставили стойки с прадика стиралку стал проходить спокойно, но стало сильней раскачивать и на скорости подкидывает зад. Роман вы решили свою проблему? Если да то как ...
egor78
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Toyota Автомудрость Toyota АвтоПитер Toyota Дизайн и тюнинг Toyota Новинки и концепт кары Toyota Новости и акции автосалонов Toyota Автосалоны и дилеры марки Toyota Аренда и прокат авто марки Toyota Автоклубы и форумы автозавчастей марки Toyota Автосервисы и магазины автозапчастей марки Toyota
Главные материалы
Тест-драйв Volvo V90 Cross Country: больше жизни!
Тест-драйв Geely Emgrand GT: китайский шпион
Какую сумму вы тратите на оплату штрафов ГИБДД?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс B
FAW Vita и еще 82 модели
Класс B Exclusive
Mini One и еще 3 модели
Класс А Exclusive
Smart ForTwo и еще 2 модели
Класс А
Suzuki Ignis и еще 28 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль
Кроссовер по мотивам Toyota Way Concept выйдет в 2018 году
Toyota провела официальную презентацию кроссовера C-HR для авторынка Китая, правда пока речь идет о концепт-каре WAY, который предвосхищает вариацию известной модели для китайского рынка. Ожидается, что кроссовер появится в продаже в дилерских центрах Тойота в КНР в середине 2018 года и визуально практически не будет отличаться от C-HR. Автомобиль спроектирован на платформе TNGA, а его официальный дебют состоялся в рамках недавнего автосалона в Шанхае. Напомним, что в России новая генерация C-HR будет доступна в версии с 1,2-литровым турбированным мотором 115 л.с., 6-ступенчатой «механикой» либо вариатором, а также 2-литровым «атмосферником» 148 л.с., который будет работать с трансмиссией CVT. Привод автомобиля возможен как передний, так и полный.
2017-04-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Рязанская область Новокузнецк Республика Башкортостан
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG