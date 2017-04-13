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13 апреля 2017, 17:41
Кроссоверы Mazda CX-5 и CX-9 вернутся на российский рынок
Российские покупатели смогут приобрести обновленные Mazda CX-5 и CX-9 уже в течение полугода. CX-5 второй генерации можно будет купить с лета 2017 года, рестайлинговый CX-9 доберется до отечественного рынка осенью.
Второе поколение CX-5 почти не изменилось по габаритам, получив при этом более объемного багажное отделение 506 литров. Изменения коснулись ходовой части автомобиля, а также структуры кузова, что позволило увеличить его жесткость на 15 %. Длина SUV составляет 4 550 мм, ширина и высота достигают 1 840 и 1 675 мм соответственно, а колесная база выросла до 2 700 мм. Улучшилась шумо- и виброизоляция салона.
В подкапотном пространстве установлены 2-литровый бензиновый двигатель 160 л.с. или 2,2-литровый турбодизель 150 или 175 «лошадей».
Рестайлинговая версия внедорожника Mazda CX-9 получила более яркий дизайн экстерьера, также существенно переработан интерьер. Под капотом CX-9 установят дефорсированный до 231 л.с. 2,5-литровый двигатель Skyactiv-G, который агрегатирован с 6-скоростным «автоматом».
По предположениям экспертов, новинки составят конкуренцию Volkswagen Tiguan и Ford Kuga.
Комплектации и технические характеристики
|Mazda CX-5 Supreme 2.5 AT 4x4
|Год выпуска, с
|2015
|Год выпуска, по
|2016
|Кузов
|кроссовер
|Количество дверей/мест
|5/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|192
|Объем двигателя
|2488
|Тип трансмисии
|Автоматическая, 6-ступенчатая
|Привод
|полный
|Городской цикл
|9.3
|Загородный цикл
|6.1
|Смешанный цикл
|7.3
|Топливо
|АИ-95
|Все характеристики
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
| Кому: Олег были проходили. мне тоже не понравилось
"Версия Mazda CX-5 2017 модельного года с 2-литровым бензиновым двигателям V4 способна развивать мощность 114 л.с. и 200 нм крутящего момента. Существует похожая модификация, но уже с объемом 2,5 литра, такой мотор генерирует мощность 140 л.с. и 251 нм крутящего момента." Таких двигателей даже на предыдущей ...
В начале аллегория неплохая, но никак к материалу не относится. Дизель роднее настоящим внедорожникам, а не этому ведру маркетинговому.
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