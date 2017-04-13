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13 апреля 2017, 17:41

Кроссоверы Mazda CX-5 и CX-9 вернутся на российский рынок

Российские покупатели смогут приобрести обновленные Mazda CX-5 и CX-9 уже в течение полугода. CX-5 второй генерации можно будет купить с лета 2017 года, рестайлинговый CX-9 доберется до отечественного рынка осенью.
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Второе поколение CX-5 почти не изменилось по габаритам, получив при этом более объемного багажное отделение 506 литров. Изменения коснулись ходовой части автомобиля, а также структуры кузова, что позволило увеличить его жесткость на 15 %. Длина SUV составляет 4 550 мм, ширина и высота достигают 1 840 и 1 675 мм соответственно, а колесная база выросла до 2 700 мм. Улучшилась шумо- и виброизоляция салона.
 
В подкапотном пространстве установлены 2-литровый бензиновый двигатель 160 л.с. или 2,2-литровый турбодизель 150 или 175 «лошадей».
 
Рестайлинговая версия внедорожника Mazda CX-9 получила более яркий дизайн экстерьера, также существенно переработан интерьер. Под капотом CX-9 установят дефорсированный до 231 л.с. 2,5-литровый двигатель Skyactiv-G, который агрегатирован с 6-скоростным «автоматом».
 
По предположениям экспертов, новинки составят конкуренцию Volkswagen Tiguan и Ford Kuga.

Комплектации и технические характеристики

Mazda CX-5 Supreme 2.5 AT 4x4
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузовкроссовер
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин192
Объем двигателя2488
Тип трансмисииАвтоматическая, 6-ступенчатая
Приводполный
Городской цикл9.3
Загородный цикл6.1
Смешанный цикл7.3
ТопливоАИ-95
Все характеристики
Новинки и концепт кары Мазда Ц Икс 5

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Отзывы по теме
Форум Mazda CX-5
| Кому: Олег были проходили. мне тоже не понравилось
tel89177831519
Представлен обновленный Mazda CX-5
"Версия Mazda CX-5 2017 модельного года с 2-литровым бензиновым двигателям V4 способна развивать мощность 114 л.с. и 200 нм крутящего момента. Существует похожая модификация, но уже с объемом 2,5 литра, такой мотор генерирует мощность 140 л.с. и 251 нм крутящего момента." Таких двигателей даже на предыдущей ...
Александр
Тестируем СX-5 на «тяжелом» топливе
В начале аллегория неплохая, но никак к материалу не относится. Дизель роднее настоящим внедорожникам, а не этому ведру маркетинговому.
Андрей
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Кроссоверы Mazda CX-5 и CX-9 вернутся на российский рынок
Второе поколение CX-5 почти не изменилось по габаритам, получив при этом более объемного багажное отделение 506 литров. Изменения коснулись ходовой части автомобиля, а также структуры кузова, что позволило увеличить его жесткость на 15 %. Длина SUV составляет 4 550 мм, ширина и высота достигают 1 840 и 1 675 мм соответственно, а колесная база выросла до 2 700 мм. Улучшилась шумо- и виброизоляция салона. В подкапотном пространстве установлены 2-литровый бензиновый двигатель 160 л.с. или 2,2-литровый турбодизель 150 или 175 «лошадей». Рестайлинговая версия внедорожника Mazda CX-9 получила более яркий дизайн экстерьера, также существенно переработан интерьер. Под капотом CX-9 установят дефорсированный до 231 л.с. 2,5-литровый двигатель Skyactiv-G, который агрегатирован с 6-скоростным «автоматом». По предположениям экспертов, новинки составят конкуренцию Volkswagen Tiguan и Ford Kuga.
2017-04-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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