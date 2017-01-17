Кроссоверы Qashqai и X-Trail лидируют в российских продажах Nissan
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За год марка реализовала через свои дилерские центры 70 464 новых авто. Спрос среди россиян на модели Nissan упал на 22,7 %. Компания занимает 7 место в общем рейтинге продаж, доля рынка составляет почти 5 %.
В прошедшем году продажи Qashqai составили 18 732 единицы, по сравнению с 2015 годом падение реализации модели составило 78 %. X-Trail приобрели 17 886 покупателей, а в общем продажи модели просели на 13 %.
Продажи Murano стартовали в сентябре прошлого года, за 4 месяца реализовано 887 ед. Производство модели полным ходом идет на заводе в Санкт-Петербурге. Эта модель стала первой для компании, получившей систему ЭРА-ГЛОНАСС.
К концу 2016 года на территории России компания насчитывала 139 официальных дилерских салонов.
Привет всем!!!У меня тоже беда после морозов -34.Машину заправил на газпроме (31.12.2016) полный бак и добавил анти гель и оставил её (11.01.2017) .Появился рейс (у меня Нисан кабстар мотор ZD30) на улице было -10,завёл хорошо проехал км 20 загорелась лампа тормозухи (но тормозуха на месте) и следом ...
Кроссоверы Qashqai и X-Trail лидируют в российских продажах Nissan
В прошедшем году продажи Qashqai составили 18 732 единицы, по сравнению с 2015 годом падение реализации модели составило 78 %. X-Trail приобрели 17 886 покупателей, а в общем продажи модели просели на 13 %. Продажи Murano стартовали в сентябре прошлого года, за 4 месяца реализовано 887 ед. Производство модели полным ходом идет на заводе в Санкт-Петербурге. Эта модель стала первой для компании, получившей систему ЭРА-ГЛОНАСС. К концу 2016 года на территории России компания насчитывала 139 официальных дилерских салонов.
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