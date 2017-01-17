17 января 2017, 17:20

Кроссоверы Qashqai и X-Trail лидируют в российских продажах Nissan

За год марка реализовала через свои дилерские центры 70 464 новых авто. Спрос среди россиян на модели Nissan упал на 22,7 %. Компания занимает 7 место в общем рейтинге продаж, доля рынка составляет почти 5 %.
В прошедшем году продажи Qashqai составили 18 732 единицы, по сравнению с 2015 годом падение реализации модели составило 78 %. X-Trail приобрели 17 886 покупателей, а в общем продажи модели просели на 13 %.
 
Продажи Murano стартовали в сентябре прошлого года, за 4 месяца реализовано 887 ед. Производство модели полным ходом идет на заводе в Санкт-Петербурге. Эта модель стала первой для компании, получившей систему ЭРА-ГЛОНАСС.
 
К концу 2016 года на территории России компания насчитывала 139 официальных дилерских салонов.
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Отзывы по теме
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АРТЕМ1982
Форум Nissan Primera
От 0 и минус при резкой подачи газа давитса ! перепробовал все что мог -на веркштатах тоже ни хрена найти не могут ! Может кто знает в чем проблема ? За ранее благадарю за совет !
Б.Александр@.ru
Форум Nissan Vanette
кто знает как выставить зажигание на ниссан ванетте дизель 2 литровый 1991 года. если нет меток на ремне буду очень благодарен.
Богдан
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Кроссоверы Qashqai и X-Trail лидируют в российских продажах Nissan
В прошедшем году продажи Qashqai составили 18 732 единицы, по сравнению с 2015 годом падение реализации модели составило 78 %. X-Trail приобрели 17 886 покупателей, а в общем продажи модели просели на 13 %. Продажи Murano стартовали в сентябре прошлого года, за 4 месяца реализовано 887 ед. Производство модели полным ходом идет на заводе в Санкт-Петербурге. Эта модель стала первой для компании, получившей систему ЭРА-ГЛОНАСС. К концу 2016 года на территории России компания насчитывала 139 официальных дилерских салонов.
2017-01-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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