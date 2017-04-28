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28 апреля 2017, 13:31

Кроссоверы SsangYong можно купить со скидкой

SsangYong в России объявляет о специальных условиях на приобретение моделей Actyon, Tivoli и XLV. Автомобили доступны для покупателей с максимальной выгодой до 310 000 рублей.
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Выгода в размере 70 000 рублей действует на покупку SsangYong Tivoli в комплектации «Original». Модель с бензиновым двигателем 1,6 литра и АКПП обойдется в 1 199 000 рублей. При покупке XLV можно сэкономить до 160 000 рублей. Так, XLV в комплектации «Comfort» с объемом багажника 720 литров, оснащенный АКПП, предлагается за 1 289 000 рублей. Помимо стандартного оснащения, на модели доступны датчики парковки, датчик света и дождя, электропривод складывания наружных зеркал, повторители сигналов поворота в боковых зеркалах, багажные рейлинги серебристого цвета на крыше, круиз-контроль, подогрев сидений.

SsangYong Actyon
Выпускается с 2006 г.
Новый от 949 000 до 1 459 990 Р
Объявлений: 319
Отзывов: 8

При приобретении городского кроссовера SsangYong Actyon выгода варьируется от 120 000 до 310 000 рублей в зависимости от комплектации. На версию «Original» с АКПП и бензиновым двигателем 2 литра стоимость снижена на 120 000 рублей и составляет 1 379 000 рублей. Автомобиль оснащён современными системами безопасности, электроприводом и подогревом наружных зеркал, обогревом лобового стекла, подогревом передних сидений.

Скидка 310 000 рублей распространяется на SsangYong Actyon в комплектации «Elegance» с АКПП и полным приводом. Стоимость такого автомобиля составит 1 579 000 рублей. За эти деньги потребители получать вседорожник с электроприводом и подогревом наружных зеркал, обогревом лобового стекла, маршрутным компьютером, климат-контролем, подогревом сидений, электроприводом всех стеклоподъемников, электроприводом и подогревом наружных зеркал, багажными рейлингами на крыше, датчиками света, дождя. Количество автомобилей, участвующих в акции, ограничено.

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Отзывы по теме
Форум SsangYong Actyon
Ездил и на советских и на РФ и на японских. 3 недели назад взял Актион 2014 механика-передний привод. Авто нравится. Чувствительная подвеска по сравнению с ПАТРИОТОМ. В целом - доволен.
Николай
SsangYong Actyon со штатной навигацией
не могу соединить навигационную систему с интернетом помогите
АНАТОЛИЙ
SsangYong увеличил продажи Actyon на 29%
| SsangYong - молодцы!!! Автомобили действительно превосходят многие бренды по доступности, комплектации и иногда в качестве. Это новый бренд, но еще 5-7 лет и он будет у всех на устах, какими сейчас являются Hyidai, KIA. | Желаю успехов и процветания!!! Новый бренд??? Вы издеваетесь???
Денис
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Кроссоверы SsangYong можно купить со скидкой
Выгода в размере 70 000 рублей действует на покупку SsangYong Tivoli в комплектации «Original». Модель с бензиновым двигателем 1,6 литра и АКПП обойдется в 1 199 000 рублей. При покупке XLV можно сэкономить до 160 000 рублей. Так, XLV в комплектации «Comfort» с объемом багажника 720 литров, оснащенный АКПП, предлагается за 1 289 000 рублей. Помимо стандартного оснащения, на модели доступны датчики парковки, датчик света и дождя, электропривод складывания наружных зеркал, повторители сигналов поворота в боковых зеркалах, багажные рейлинги серебристого цвета на крыше, круиз-контроль, подогрев сидений. {{model_1645}}При приобретении городского кроссовера SsangYong Actyon выгода варьируется от 120 000 до 310 000 рублей в зависимости от комплектации. На версию «Original» с АКПП и бензиновым двигателем 2 литра стоимость снижена на 120 000 рублей и составляет 1 379 000 рублей. Автомобиль оснащён современными системами безопасности, электроприводом и подогревом наружных зеркал, обогревом лобового стекла, подогревом передних сидений.Скидка 310 000 рублей распространяется на SsangYong Actyon в комплектации «Elegance» с АКПП и полным приводом. Стоимость такого автомобиля составит 1 579 000 рублей. За эти деньги потребители получать вседорожник с электроприводом и подогревом наружных зеркал, обогревом лобового стекла, маршрутным компьютером, климат-контролем, подогревом сидений, электроприводом всех стеклоподъемников, электроприводом и подогревом наружных зеркал, багажными рейлингами на крыше, датчиками света, дождя. Количество автомобилей, участвующих в акции, ограничено.
2017-04-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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