Кроссоверы SsangYong можно купить со скидкой
Выгода в размере 70 000 рублей действует на покупку SsangYong Tivoli в комплектации «Original». Модель с бензиновым двигателем 1,6 литра и АКПП обойдется в 1 199 000 рублей. При покупке XLV можно сэкономить до 160 000 рублей. Так, XLV в комплектации «Comfort» с объемом багажника 720 литров, оснащенный АКПП, предлагается за 1 289 000 рублей. Помимо стандартного оснащения, на модели доступны датчики парковки, датчик света и дождя, электропривод складывания наружных зеркал, повторители сигналов поворота в боковых зеркалах, багажные рейлинги серебристого цвета на крыше, круиз-контроль, подогрев сидений.
При приобретении городского кроссовера SsangYong Actyon выгода варьируется от 120 000 до 310 000 рублей в зависимости от комплектации. На версию «Original» с АКПП и бензиновым двигателем 2 литра стоимость снижена на 120 000 рублей и составляет 1 379 000 рублей. Автомобиль оснащён современными системами безопасности, электроприводом и подогревом наружных зеркал, обогревом лобового стекла, подогревом передних сидений.
Скидка 310 000 рублей распространяется на SsangYong Actyon в комплектации «Elegance» с АКПП и полным приводом. Стоимость такого автомобиля составит 1 579 000 рублей. За эти деньги потребители получать вседорожник с электроприводом и подогревом наружных зеркал, обогревом лобового стекла, маршрутным компьютером, климат-контролем, подогревом сидений, электроприводом всех стеклоподъемников, электроприводом и подогревом наружных зеркал, багажными рейлингами на крыше, датчиками света, дождя. Количество автомобилей, участвующих в акции, ограничено.
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