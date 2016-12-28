Кросс-универсал Skoda Octavia Scout презентован после рестайлинга
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В России новинку ожидают в продаже следующей весной. Изменения во «внедорожном» универсале в основном свелись к новому дизайну радиаторной решетки, светотехнике спереди и сзади, а также к переднему бамперу.
Силовая линейка осталась прежней: два дизеля (150 и 184 л.с.) и 180-сильный бензиновый агрегат.
Дорестайлинговая версия сейчас оценивается в России от 1,85 млн. рублей. Универсал предлагается только с бензиновым мотором. По всей видимости, с ним же будет поставляться и обновленный универсал.
Напомним, не так давно Skoda представила базовый лифтбек Octavia после планового обновления в середине жизненного цикла модели. Одновременно с ним дебютировал универсал нового модельного года.
Октавия 2013 года в"старом" кузове А5 . Сборка Чешская. Машине 2 года 2 мес. соня покупки. Сегодня "стукнуло" 50 000 км. Машина ни разу не подвела. Движок 1,6 л MPI, замечания такие: часто герегорают лампочки освещения заднего номерного знака, шумно в салоне во время движения, медленный прогрев салона ...
Кросс-универсал Skoda Octavia Scout презентован после рестайлинга
Силовая линейка осталась прежней: два дизеля (150 и 184 л.с.) и 180-сильный бензиновый агрегат. Дорестайлинговая версия сейчас оценивается в России от 1,85 млн. рублей. Универсал предлагается только с бензиновым мотором. По всей видимости, с ним же будет поставляться и обновленный универсал. Напомним, не так давно Skoda представила базовый лифтбек Octavia после планового обновления в середине жизненного цикла модели. Одновременно с ним дебютировал универсал нового модельного года.
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