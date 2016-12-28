28 декабря 2016, 13:21

Кросс-универсал Skoda Octavia Scout презентован после рестайлинга

В России новинку ожидают в продаже следующей весной. Изменения во «внедорожном» универсале в основном свелись к новому дизайну радиаторной решетки, светотехнике спереди и сзади, а также к переднему бамперу.
Силовая линейка осталась прежней: два дизеля (150 и 184 л.с.) и 180-сильный бензиновый агрегат.
 
Дорестайлинговая версия сейчас оценивается в России от 1,85 млн. рублей. Универсал предлагается только с бензиновым мотором. По всей видимости, с ним же будет поставляться и обновленный универсал.
 
Напомним, не так давно Skoda представила базовый лифтбек Octavia после планового обновления в середине жизненного цикла модели. Одновременно с ним дебютировал универсал нового модельного года.

Комплектации и технические характеристики

Skoda Octavia Style 2.0 AMT
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузовхэтчбек
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателядизельный
Мощность, л.с./ об/мин150
Объем двигателя1968
Тип трансмисиироботизированная 6
Приводпередний
Городской цикл5.8
Загородный цикл4.6
Смешанный цикл4.9
ТопливоДТ
Все характеристики
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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Skoda Octavia
Октавия 2013 года в"старом" кузове А5 . Сборка Чешская. Машине 2 года 2 мес. соня покупки. Сегодня "стукнуло" 50 000 км. Машина ни разу не подвела. Движок 1,6 л MPI, замечания такие: часто герегорают лампочки освещения заднего номерного знака, шумно в салоне во время движения, медленный прогрев салона ...
Сергей
Skoda: Московское досье
Слышала не очень хорошие отзывы о сервисе шкода на московском пр-те в Калининграде. И теперь думаю покупать ли шкоду или другую машину взять.
наталья
Тест Skoda Octavia: все логично
"Более слабые (и не такие дорогие) версии Octavia поставляются с 6-ступенчатыми «автоматами»." Гон. На эту машинку ставят только DSG-7. Сам хотел взять на автомате.
Михаил
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Кросс-универсал Skoda Octavia Scout презентован после рестайлинга
Силовая линейка осталась прежней: два дизеля (150 и 184 л.с.) и 180-сильный бензиновый агрегат. Дорестайлинговая версия сейчас оценивается в России от 1,85 млн. рублей. Универсал предлагается только с бензиновым мотором. По всей видимости, с ним же будет поставляться и обновленный универсал. Напомним, не так давно Skoda представила базовый лифтбек Octavia после планового обновления в середине жизненного цикла модели. Одновременно с ним дебютировал универсал нового модельного года.
2016-12-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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