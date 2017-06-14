14 июня 2017, 10:23
«Крым» готовится предстать перед публикой
Выпускники МГТУ им. Баумана анонсировали скорую презентацию прототипа родстера «Крым». Ожидается, что серийная версия модели будет практически полностью повторять концепт.
Актуальный прототип отечественного родстера презентован прошлым летом в рамках Московского автосалона. По словам инженеров Bauman Racing Team, «Крым» целиком состоит из российских деталей.
Силовая установка представляет собой 16-клапанник «АвтоВАЗ» с переработанной системой выпуска, позволяющая генерировать 110 л.с. Агрегат работает в тандеме с механической коробкой.
Новая версия «Крыма», скорее всего, получит 7-ступенчатую коробку передач российского производства. Планируется, что родстер отправят на мелкосерийное производство на завод в Севастополе.
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