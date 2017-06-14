14 июня 2017, 10:23

«Крым» готовится предстать перед публикой

Выпускники МГТУ им. Баумана анонсировали скорую презентацию прототипа родстера «Крым». Ожидается, что серийная версия модели будет практически полностью повторять концепт.
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Актуальный прототип отечественного родстера презентован прошлым летом в рамках Московского автосалона. По словам инженеров Bauman Racing Team, «Крым» целиком состоит из российских деталей.

Силовая установка представляет собой 16-клапанник «АвтоВАЗ» с переработанной системой выпуска, позволяющая генерировать 110 л.с. Агрегат работает в тандеме с механической коробкой.

Новая версия «Крыма», скорее всего, получит 7-ступенчатую коробку передач российского производства. Планируется, что родстер отправят на мелкосерийное производство на завод в Севастополе.

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«Крым» готовится предстать перед публикой
{{vote_91}}Актуальный прототип отечественного родстера презентован прошлым летом в рамках Московского автосалона. По словам инженеров Bauman Racing Team, «Крым» целиком состоит из российских деталей.Силовая установка представляет собой 16-клапанник «АвтоВАЗ» с переработанной системой выпуска, позволяющая генерировать 110 л.с. Агрегат работает в тандеме с механической коробкой. Новая версия «Крыма», скорее всего, получит 7-ступенчатую коробку передач российского производства. Планируется, что родстер отправят на мелкосерийное производство на завод в Севастополе.
2017-06-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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