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24 мая 2017, 10:43

Крымский дилер Lifan распродает машины 2016 года по себестоимости

Невероятная акция от компании «Чимас», единственного официального дилера Lifan Motors Rus в Республике Крым. Полная распродажа новых автомобилей 2016 модельного года по себестоимости.
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Крымский дилер Lifan распродает машины 2016 года по себестоимости Lifan
Пресс-служба дилерского центра информирует о том, что количество автомобилей ограничено. Поэтому желающим купить ту или иную модель Lifan с максимальной выгодой, придется поторопиться.
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Автосалон осуществляет полный комплекс услуг (покупка/ продажа новых и подержанных авто, продажа мото- техники, автокредитование, страхование, trade-in, комиссия, сервисные услуги любых автомобилей).
 
Представленный в шоу-руме дилера модельный ряд Lifan состоит из 4 моделей: X60, X60 FL (New). X50 и Solano II. Заметим, что бренд Lifan уже не первый месяц занимает 1 место по продажам автомобилей в России. В период с января по апрель текущего года в стране реализовано 4 558 новых Lifan. В ТОП-20 марок, официально работающих на отечественном рынке компания занимает 19 строчку.
 
Адрес автоцентра «Чимас»: Республика Крым, г. Симферополь. ул. Балаклавская 39, тел. +7 (978)90-90-999 www.lifan82.ru

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Отзывы по теме
Форум Lifan Solano
| Мне кажется , что вся проблема в Российской сборке.Потому что всем на всё по----- и до-----.А машина нормальная правда есть некоторые нарекания по салону и по дверям и ещё на малых оборотах идёт вибрация с движка, может посто не прошла обкатку.Я думаю время покажет"БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ"или"А ВСЁТАКИ ОНА ...
влад
Форум Lifan X60
Купил машину 6 месяцев назад. Сегодня появилась проблема машина не набирает скорость хотя обороты приличные что делать? Подскажите.
Эдуард
Форум Lifan Smily
Когда в салоне брали отцу х60, обратил внимание на Смайли. Ни я, ни моя жена никогда не разделяли любовь к маленьким машинам. НО. Если все-таки вопрос или матиз, или смайли, само собой, как по мне, лучше смайли - матиз совсем уж букашечный. А в лифан я присел на заднее сиденье и мои 1,90 там поместились ...
Тоха_35
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Крымский дилер Lifan распродает машины 2016 года по себестоимости
Пресс-служба дилерского центра информирует о том, что количество автомобилей ограничено. Поэтому желающим купить ту или иную модель Lifan с максимальной выгодой, придется поторопиться.{{material_119176}}  Автосалон осуществляет полный комплекс услуг (покупка/ продажа новых и подержанных авто, продажа мото- техники, автокредитование, страхование, trade-in, комиссия, сервисные услуги любых автомобилей). Представленный в шоу-руме дилера модельный ряд Lifan состоит из 4 моделей: X60, X60 FL (New). X50 и Solano II. Заметим, что бренд Lifan уже не первый месяц занимает 1 место по продажам автомобилей в России. В период с января по апрель текущего года в стране реализовано 4 558 новых Lifan. В ТОП-20 марок, официально работающих на отечественном рынке компания занимает 19 строчку. Адрес автоцентра «Чимас»: Республика Крым, г. Симферополь. ул. Балаклавская 39, тел. +7 (978)90-90-999 www.lifan82.ru
2017-05-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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