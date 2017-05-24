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24 мая 2017, 10:43
Крымский дилер Lifan распродает машины 2016 года по себестоимости
Невероятная акция от компании «Чимас», единственного официального дилера Lifan Motors Rus в Республике Крым. Полная распродажа новых автомобилей 2016 модельного года по себестоимости.
Пресс-служба дилерского центра информирует о том, что количество автомобилей ограничено. Поэтому желающим купить ту или иную модель Lifan с максимальной выгодой, придется поторопиться.
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Автосалон осуществляет полный комплекс услуг (покупка/ продажа новых и подержанных авто, продажа мото- техники, автокредитование, страхование, trade-in, комиссия, сервисные услуги любых автомобилей).
Представленный в шоу-руме дилера модельный ряд Lifan состоит из 4 моделей: X60, X60 FL (New). X50 и Solano II. Заметим, что бренд Lifan уже не первый месяц занимает 1 место по продажам автомобилей в России. В период с января по апрель текущего года в стране реализовано 4 558 новых Lifan. В ТОП-20 марок, официально работающих на отечественном рынке компания занимает 19 строчку.
Адрес автоцентра «Чимас»: Республика Крым, г. Симферополь. ул. Балаклавская 39, тел. +7 (978)90-90-999 www.lifan82.ru
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Комментарии пользователей
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