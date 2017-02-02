2 февраля 2017, 11:41

Крымский мост обрастает пролетами

В рамках проекта под названием «Крымский мост» активно идут работы по сооружению мостовых пролетов между морскими опорами переправы. В общей сложности строителям предстоит возвести пролеты над морской гладью протяженностью более 6 км.
Крымский мост обрастает пролетами

Всего на объекте строительства – 4 морских участка, включая участок над фарватером. Их протяженность – более 6 км из 19 км трассы мостового сооружения. В общей сложности на этих участках будет установлено более 50 тыс. тонн металлоконструкций автодорожного моста.

Параллельно на объекте продолжаются работы по сооружению опор по всей трассе Крымского моста. К середине января погружено более 3800 свай трех типов из более 7000 предусмотренных проектом, готовы более 230 опор из 595, ведется сборка пролетов на сухопутных участках и арочных пролетных строений, идут работы по бетонированию плиты проезжей части.

На стройке задействовано около 4 тыс. человек, а к весне  будет ещё больше. По словам специалистов, всё больше специализированного оборудования. Только в операции по надвижке морских пролетов используется почти 30 основных строительных машин и механизмов – краны, домкраты, гидроцилиндры. А всего в надвижке оборудования задействовано более 200 единиц различного инвентаря.

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Крымский мост обрастает пролетами
Всего на объекте строительства – 4 морских участка, включая участок над фарватером. Их протяженность – более 6 км из 19 км трассы мостового сооружения. В общей сложности на этих участках будет установлено более 50 тыс. тонн металлоконструкций автодорожного моста.Параллельно на объекте продолжаются работы по сооружению опор по всей трассе Крымского моста. К середине января погружено более 3800 свай трех типов из более 7000 предусмотренных проектом, готовы более 230 опор из 595, ведется сборка пролетов на сухопутных участках и арочных пролетных строений, идут работы по бетонированию плиты проезжей части.На стройке задействовано около 4 тыс. человек, а к весне  будет ещё больше. По словам специалистов, всё больше специализированного оборудования. Только в операции по надвижке морских пролетов используется почти 30 основных строительных машин и механизмов – краны, домкраты, гидроцилиндры. А всего в надвижке оборудования задействовано более 200 единиц различного инвентаря.
2017-02-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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