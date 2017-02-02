Крымский мост обрастает пролетами
Всего на объекте строительства – 4 морских участка, включая участок над фарватером. Их протяженность – более 6 км из 19 км трассы мостового сооружения. В общей сложности на этих участках будет установлено более 50 тыс. тонн металлоконструкций автодорожного моста.
Параллельно на объекте продолжаются работы по сооружению опор по всей трассе Крымского моста. К середине января погружено более 3800 свай трех типов из более 7000 предусмотренных проектом, готовы более 230 опор из 595, ведется сборка пролетов на сухопутных участках и арочных пролетных строений, идут работы по бетонированию плиты проезжей части.
На стройке задействовано около 4 тыс. человек, а к весне будет ещё больше. По словам специалистов, всё больше специализированного оборудования. Только в операции по надвижке морских пролетов используется почти 30 основных строительных машин и механизмов – краны, домкраты, гидроцилиндры. А всего в надвижке оборудования задействовано более 200 единиц различного инвентаря.
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