22 декабря 2016, 12:48

Крышу Volkswagen Polo окрасили в черный цвет

Новые элементы экстерьера станут доступны со следующего года. В палитру цветов Polo добавлен эксклюзивный металлик Copper Orange, который теперь предлагается для комплектаций Conceptline, Trendline, Comfortline и Highline.
Как сообщает представитель производителя, в базовое оснащение Polo GT добавлен центральный подлокотник спереди. Опционально для Polo в комплектации Highline теперь доступны 16-дюймовые легкосплавные диски Portago, а также боковые зеркала цвета Deep Black.
 
Для Polo комплектаций Highline и GT для заказа стала доступна черная крыша в составе пакета «Дизайн» в сочетании с цветами кузова белый Pure, красный Wild Cherry, коричневый Toffee, бежевый Titanium, серебристый Reflex и серый Tungsten.
 
Polo в обновленных версиях уже доступен для заказа у официальных дилеров Volkswagen.

Комплектации и технические характеристики

Volkswagen Polo Trendline 1.6 MT
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузовседан
Количество дверей/мест4/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин110
Объем двигателя1598
Тип трансмисииМеханическая 5-ступенчатая
Приводпередний
Городской цикл7.8
Загородный цикл4.6
Смешанный цикл5.8
ТопливоАИ-95
Все характеристики
Купить авто VW, Фольксваген Поло Седан

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Крышу Volkswagen Polo окрасили в черный цвет
Как сообщает представитель производителя, в базовое оснащение Polo GT добавлен центральный подлокотник спереди. Опционально для Polo в комплектации Highline теперь доступны 16-дюймовые легкосплавные диски Portago, а также боковые зеркала цвета Deep Black. Для Polo комплектаций Highline и GT для заказа стала доступна черная крыша в составе пакета «Дизайн» в сочетании с цветами кузова белый Pure, красный Wild Cherry, коричневый Toffee, бежевый Titanium, серебристый Reflex и серый Tungsten. Polo в обновленных версиях уже доступен для заказа у официальных дилеров Volkswagen.
2016-12-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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