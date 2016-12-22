Крышу Volkswagen Polo окрасили в черный цвет

Новые элементы экстерьера станут доступны со следующего года. В палитру цветов Polo добавлен эксклюзивный металлик Copper Orange, который теперь предлагается для комплектаций Conceptline, Trendline, Comfortline и Highline.
Как сообщает представитель производителя, в базовое оснащение Polo GT добавлен центральный подлокотник спереди. Опционально для Polo в комплектации Highline теперь доступны 16-дюймовые легкосплавные диски Portago, а также боковые зеркала цвета Deep Black.
Для Polo комплектаций Highline и GT для заказа стала доступна черная крыша в составе пакета «Дизайн» в сочетании с цветами кузова белый Pure, красный Wild Cherry, коричневый Toffee, бежевый Titanium, серебристый Reflex и серый Tungsten.
Polo в обновленных версиях уже доступен для заказа у официальных дилеров Volkswagen.
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Как сообщает представитель производителя, в базовое оснащение Polo GT добавлен центральный подлокотник спереди. Опционально для Polo в комплектации Highline теперь доступны 16-дюймовые легкосплавные диски Portago, а также боковые зеркала цвета Deep Black. Для Polo комплектаций Highline и GT для заказа стала доступна черная крыша в составе пакета «Дизайн» в сочетании с цветами кузова белый Pure, красный Wild Cherry, коричневый Toffee, бежевый Titanium, серебристый Reflex и серый Tungsten. Polo в обновленных версиях уже доступен для заказа у официальных дилеров Volkswagen.
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