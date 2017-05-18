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18 мая 2017, 17:21

Кто будет строить летающий автомобиль в России?

Эксперты определили победителя конкурса по выбору компании для разработки российского летающего автомобиля. Объем финансирования проекта составит до 3 млн рублей на срок до 12 месяцев.
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Фонд перспективных исследований для реализации пилотного проекта выбрал подмосковную компанию «ПромСервис», а призером конкурса стала компания «Флэш-М» из Красноярска. Участники предоставили демонстрационный образец летального аппарата, который подтверждает возможность создания автомобиля с вертикальным взлетом и посадкой.

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Согласно требованиям, машина должна иметь систему автономного управления, а также уметь взлетать и приземляться на площадке размером 50 на 50 метров. Ожидается, что такой автомобиль можно было бы использовать во время, например, спасательных операций.

Между тем, инженеры Toyota приступили к реализации нового проекта под названием Cartivator. Речь идет о создании летающего автомобиля, который может появиться на свет уже в 2019 году.

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Кто будет строить летающий автомобиль в России?
Фонд перспективных исследований для реализации пилотного проекта выбрал подмосковную компанию «ПромСервис», а призером конкурса стала компания «Флэш-М» из Красноярска. Участники предоставили демонстрационный образец летального аппарата, который подтверждает возможность создания автомобиля с вертикальным взлетом и посадкой.{{material_118920}}Согласно требованиям, машина должна иметь систему автономного управления, а также уметь взлетать и приземляться на площадке размером 50 на 50 метров. Ожидается, что такой автомобиль можно было бы использовать во время, например, спасательных операций.Между тем, инженеры Toyota приступили к реализации нового проекта под названием Cartivator. Речь идет о создании летающего автомобиля, который может появиться на свет уже в 2019 году.
2017-05-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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