Кто будет строить летающий автомобиль в России?
Фонд перспективных исследований для реализации пилотного проекта выбрал подмосковную компанию «ПромСервис», а призером конкурса стала компания «Флэш-М» из Красноярска. Участники предоставили демонстрационный образец летального аппарата, который подтверждает возможность создания автомобиля с вертикальным взлетом и посадкой.
Согласно требованиям, машина должна иметь систему автономного управления, а также уметь взлетать и приземляться на площадке размером 50 на 50 метров. Ожидается, что такой автомобиль можно было бы использовать во время, например, спасательных операций.
Между тем, инженеры Toyota приступили к реализации нового проекта под названием Cartivator. Речь идет о создании летающего автомобиля, который может появиться на свет уже в 2019 году.
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