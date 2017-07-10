10 июля 2017, 13:05

Кто станет автомобилем года в США?

В начале следующего года автомобильные эксперты по традиции выберут лучшую машину в рамках конкурса «Североамериканский автомобиль года». На сей раз за победу поборются 35 участников.
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В частности, жюри отобрало 12 легковых автомобилей, 20 минивенов и кроссоверов, а также 3 пикапа. В этом году на звание лучшего авто претендуют, в частности, Audi Q5, Honda Odyssey, Volkswagen Atlas и Range Rover Velar. В сегменте легковушек в борьбу вступят Alfa Romeo Giulia, BMW 5 Series, Kia Stinger, Tesla Model 3, Subaru Impreza и Toyota Camry.

Определять победителя будут 60 автомобильных журналиста со всего мира. Уже осенью этого года объявят шорт-лист, а в октябре начнется непосредственно голосование. Список участников может меняться в зависимости от выхода новинок на авторынок США.

В прошлом году «Североамериканским автомобилем года» стал Chevrolet Bolt. Звание лучшего внедорожника завоевал Honda Ridgeline. В новой категории конкурса лучшие кроссоверы и минивены победу одержал Chrysler Pacifica.

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Отзывы по теме
Липучка vs Шиповка
Я присоеденяюсь к любителям шиповки. Дороги у нас чаще обледеневшие чем чищенные, поэтому без шипов ни куда.
Кроко_Дилл
Коврик под ногами водителя постоянно перемещается
Если подобрать коврики в размер то они ни когда скользить не будут.
Кроко_Дилл
Покупка не дорого автомобиля
можно, только не удивляйся когда на первом же повороте днище провалится например) )
Кроко_Дилл
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Кто станет автомобилем года в США?
В частности, жюри отобрало 12 легковых автомобилей, 20 минивенов и кроссоверов, а также 3 пикапа. В этом году на звание лучшего авто претендуют, в частности, Audi Q5, Honda Odyssey, Volkswagen Atlas и Range Rover Velar. В сегменте легковушек в борьбу вступят Alfa Romeo Giulia, BMW 5 Series, Kia Stinger, Tesla Model 3, Subaru Impreza и Toyota Camry.Определять победителя будут 60 автомобильных журналиста со всего мира. Уже осенью этого года объявят шорт-лист, а в октябре начнется непосредственно голосование. Список участников может меняться в зависимости от выхода новинок на авторынок США.В прошлом году «Североамериканским автомобилем года» стал Chevrolet Bolt. Звание лучшего внедорожника завоевал Honda Ridgeline. В новой категории конкурса лучшие кроссоверы и минивены победу одержал Chrysler Pacifica.
2017-07-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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