Кто станет автомобилем года в США?
В частности, жюри отобрало 12 легковых автомобилей, 20 минивенов и кроссоверов, а также 3 пикапа. В этом году на звание лучшего авто претендуют, в частности, Audi Q5, Honda Odyssey, Volkswagen Atlas и Range Rover Velar. В сегменте легковушек в борьбу вступят Alfa Romeo Giulia, BMW 5 Series, Kia Stinger, Tesla Model 3, Subaru Impreza и Toyota Camry.
Определять победителя будут 60 автомобильных журналиста со всего мира. Уже осенью этого года объявят шорт-лист, а в октябре начнется непосредственно голосование. Список участников может меняться в зависимости от выхода новинок на авторынок США.
В прошлом году «Североамериканским автомобилем года» стал Chevrolet Bolt. Звание лучшего внедорожника завоевал Honda Ridgeline. В новой категории конкурса лучшие кроссоверы и минивены победу одержал Chrysler Pacifica.
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