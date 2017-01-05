5 января 2017, 17:31

Куда и как будет развиваться транспортная инфраструктура Санкт-Петербурга?

В среду, 11 января 2017 года, состоится общественное обсуждение концепции развития транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга. Мероприятие запланировано на 19:00 в пространстве коллективной работы «Точка кипения» (пр. Медиков, 3).
По информации Общественного движения «Красивый Петербург», в обновлённом списке проектов дорожного строительства на период до 2048 года можно обнаружить Орловский тоннель, Магистраль №7 через Удельный парк, пробивку Аптекарской набережной вдоль Лопухинского сада с организацией развязки на Каменноостровском мосту, огромное количество надземных пешеходных переходов, 9 новых развязок на Обводном канале, реконструкцию Сенной площади и ещё множество проектов, казалось бы, отправленных в утиль в связи с их дороговизной, сомнительной возможностью реализации и ненужностью.
 
Что это за документ, снова провоцирующий градостроительные конфликты, и что можно сделать для сокращения вреда? Движение «Красивый Петербург» вместе с центром экспертиз ЭКОМ ответят на эти вопросы в ходе общественного обсуждения новоявленной концепции.
 
Приглашаются градозащитники, активисты городских движений, экологи, транспортные планировщики и урбанисты для совместной работы. 

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Куда и как будет развиваться транспортная инфраструктура Санкт-Петербурга?
По информации Общественного движения «Красивый Петербург», в обновлённом списке проектов дорожного строительства на период до 2048 года можно обнаружить Орловский тоннель, Магистраль №7 через Удельный парк, пробивку Аптекарской набережной вдоль Лопухинского сада с организацией развязки на Каменноостровском мосту, огромное количество надземных пешеходных переходов, 9 новых развязок на Обводном канале, реконструкцию Сенной площади и ещё множество проектов, казалось бы, отправленных в утиль в связи с их дороговизной, сомнительной возможностью реализации и ненужностью. Что это за документ, снова провоцирующий градостроительные конфликты, и что можно сделать для сокращения вреда? Движение «Красивый Петербург» вместе с центром экспертиз ЭКОМ ответят на эти вопросы в ходе общественного обсуждения новоявленной концепции.  Приглашаются градозащитники, активисты городских движений, экологи, транспортные планировщики и урбанисты для совместной работы. 
2017-01-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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