Куда и как будет развиваться транспортная инфраструктура Санкт-Петербурга?
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В среду, 11 января 2017 года, состоится общественное обсуждение концепции развития транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга. Мероприятие запланировано на 19:00 в пространстве коллективной работы «Точка кипения» (пр. Медиков, 3).
По информации Общественного движения «Красивый Петербург», в обновлённом списке проектов дорожного строительства на период до 2048 года можно обнаружить Орловский тоннель, Магистраль №7 через Удельный парк, пробивку Аптекарской набережной вдоль Лопухинского сада с организацией развязки на Каменноостровском мосту, огромное количество надземных пешеходных переходов, 9 новых развязок на Обводном канале, реконструкцию Сенной площади и ещё множество проектов, казалось бы, отправленных в утиль в связи с их дороговизной, сомнительной возможностью реализации и ненужностью.
Что это за документ, снова провоцирующий градостроительные конфликты, и что можно сделать для сокращения вреда? Движение «Красивый Петербург» вместе с центром экспертиз ЭКОМ ответят на эти вопросы в ходе общественного обсуждения новоявленной концепции.
Приглашаются градозащитники, активисты городских движений, экологи, транспортные планировщики и урбанисты для совместной работы.
Как-то пришли в негодность задние тормозные дисковые колодки. Вообще, изначально в сервисе настаивали заменить тормозные диски, но сразу понял, что пытаются что-то свое навязать. Да и замена дисков подороже выйдет. Так вот раньше стояли колодки брембо. Захотелось попробовать хваленые EGT (несколько раз ...
Куда и как будет развиваться транспортная инфраструктура Санкт-Петербурга?
По информации Общественного движения «Красивый Петербург», в обновлённом списке проектов дорожного строительства на период до 2048 года можно обнаружить Орловский тоннель, Магистраль №7 через Удельный парк, пробивку Аптекарской набережной вдоль Лопухинского сада с организацией развязки на Каменноостровском мосту, огромное количество надземных пешеходных переходов, 9 новых развязок на Обводном канале, реконструкцию Сенной площади и ещё множество проектов, казалось бы, отправленных в утиль в связи с их дороговизной, сомнительной возможностью реализации и ненужностью. Что это за документ, снова провоцирующий градостроительные конфликты, и что можно сделать для сокращения вреда? Движение «Красивый Петербург» вместе с центром экспертиз ЭКОМ ответят на эти вопросы в ходе общественного обсуждения новоявленной концепции. Приглашаются градозащитники, активисты городских движений, экологи, транспортные планировщики и урбанисты для совместной работы.
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