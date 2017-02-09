9 февраля 2017, 21:11

Кудрово может превратиться в крупный транспортный узел

Правительство Ленинградской области намерено обсудить 20 февраля на градостроительном совете 47-го региона 2 важнейших проекта для юга Всеволожского района — трассу Восточного скоростного радиуса и ТПУ «Кудрово».

В частности, будет рассмотрен эскиз планировки транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Кудрово». ТПУ будет располагаться на площади более 52 га на границе Кудрово и Свердловского городского поселения, примыкая к автодороге М-18 «Кола» и гипермаркету «Мега-Икеа».

Узел будет включать вестибюль станции метрополитена, остановочный пункт для маршрутного транспорта, парковку маршрутного транспорта, автобусный вокзал на 400 пассажиров с 15 перронами прибытия и отправления, коммерческие помещения, перехватывающую парковку на 2,2 тыс. машиномест, 3 открытых автостоянки общей вместимостью 340 машиномест.

ТПУ предполагается возводить за счет внебюджетных источников, начало реализации проекта запланировано на 2021 год. Стоимость проекта, по некоторым прикидкам, составляет свыше 7 млрд рублей. 

Также в ближайшие дни будут рассмотрены предложения АО «Западный скоростной диаметр» по трассировке Восточного скоростного радиуса (ВСР) по территории Ленобласти. Предполагается, что ВСР пройдет от границ Санкт-Петербурга в районе КАД в створе улиц Фаянсовая-Зольная до Мурманского шоссе. Дорога пройдет через Новосергиевку и Мяглово, к ней также планируется подключение Ленинградской улицы из северного Кудрово.

По мнению специалистов, новая скоростная дорога позволит значительно разгрузить Мурманское шоссе на въезде в Санкт-Петербург, а также соединит Кудрово с системой скоростных магистралей всей агломерации. В свою очередь ТПУ «Кудрово» станет главным транспортным узлом на юго-востоке.

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Кудрово может превратиться в крупный транспортный узел
В частности, будет рассмотрен эскиз планировки транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Кудрово». ТПУ будет располагаться на площади более 52 га на границе Кудрово и Свердловского городского поселения, примыкая к автодороге М-18 «Кола» и гипермаркету «Мега-Икеа». Узел будет включать вестибюль станции метрополитена, остановочный пункт для маршрутного транспорта, парковку маршрутного транспорта, автобусный вокзал на 400 пассажиров с 15 перронами прибытия и отправления, коммерческие помещения, перехватывающую парковку на 2,2 тыс. машиномест, 3 открытых автостоянки общей вместимостью 340 машиномест.ТПУ предполагается возводить за счет внебюджетных источников, начало реализации проекта запланировано на 2021 год. Стоимость проекта, по некоторым прикидкам, составляет свыше 7 млрд рублей.  Также в ближайшие дни будут рассмотрены предложения АО «Западный скоростной диаметр» по трассировке Восточного скоростного радиуса (ВСР) по территории Ленобласти. Предполагается, что ВСР пройдет от границ Санкт-Петербурга в районе КАД в створе улиц Фаянсовая-Зольная до Мурманского шоссе. Дорога пройдет через Новосергиевку и Мяглово, к ней также планируется подключение Ленинградской улицы из северного Кудрово.По мнению специалистов, новая скоростная дорога позволит значительно разгрузить Мурманское шоссе на въезде в Санкт-Петербург, а также соединит Кудрово с системой скоростных магистралей всей агломерации. В свою очередь ТПУ «Кудрово» станет главным транспортным узлом на юго-востоке.
2017-02-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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