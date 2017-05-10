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10 мая 2017, 11:48

Купе BMW 6-Series снимают с производства

Причиной остановки выпуска купе 6-Series стал низкий спрос. Наибольшей популярностью среди линейки пользуется автомобиль Gran Coupe, который является полноразмерным купеобразным седаном.
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Доля продаж Gran Coupe на текущий момент составляет 55 %, а кабриолета - 30 %. Уровень продаж купе и вовсе не устраивает производителя.
 
Вообще, с производства автомобиль был снят еще в феврале, но европейские дилеры продолжали принимать заказы, в то же время покупатели из США уже не могут прибрести купе.
 
Пока не решено, получит ли модель преемника или ее совсем уберут из линейки. Возможно, вместо купе будет выпускаться седан и купе 8-Series, их прототипы уже тестируются.
 
Добавим, что сравнительно недавно инженеры BMW начали проводить дорожные испытания вседорожника X7. Автомобиль, премьера которого состоится в следующем году, попробовал свои силы на трассе Нюрбургринг.
 
Внешне автомобиль выполнят в стилистике Х5, правда, в салоне разместят 3 ряда сидений. Также в компании рассмотрят идею выпуска роскошной модификации Х7 с 2 рядами и 4 отдельными креслами. Каждое из них оснастят функцией массажа и системой вентиляции.
 
Что касается силовой гаммы, то она, скорее всего, перекочует с флагманского седана 7-Series, поскольку оба автомобиля построены на одинаковой платформе CLAR. В топовом варианте исполнения под капотом вседорожника окажется самый мощный двигатель V12.

Комплектации и технические характеристики

BMW 6 Gran Coupe 650i xDrive 4.4 АТBMW 6 Gran Coupe 650i xDrive 4.4 АТ
Год выпуска, с2015 2015
Год выпуска, по2017 2017
Кузовседан седан
Количество дверей/мест5/5 5/5
Тип двигателябензиновый бензиновый
Мощность, л.с./ об/мин450 450
Объем двигателя4395 4395
Тип трансмисииАвтоматическая, 8-ступенчатая Автоматическая, 8-ступенчатая
Приводполный полный
Городской цикл12.9 12.9
Загородный цикл7.1 7.1
Смешанный цикл9.2 9.2
ТопливоАИ-95 АИ-95
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Отзывы по теме
Форум BMW 6
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Купе BMW 6-Series снимают с производства
Доля продаж Gran Coupe на текущий момент составляет 55 %, а кабриолета - 30 %. Уровень продаж купе и вовсе не устраивает производителя. Вообще, с производства автомобиль был снят еще в феврале, но европейские дилеры продолжали принимать заказы, в то же время покупатели из США уже не могут прибрести купе. Пока не решено, получит ли модель преемника или ее совсем уберут из линейки. Возможно, вместо купе будет выпускаться седан и купе 8-Series, их прототипы уже тестируются. Добавим, что сравнительно недавно инженеры BMW начали проводить дорожные испытания вседорожника X7. Автомобиль, премьера которого состоится в следующем году, попробовал свои силы на трассе Нюрбургринг. Внешне автомобиль выполнят в стилистике Х5, правда, в салоне разместят 3 ряда сидений. Также в компании рассмотрят идею выпуска роскошной модификации Х7 с 2 рядами и 4 отдельными креслами. Каждое из них оснастят функцией массажа и системой вентиляции. Что касается силовой гаммы, то она, скорее всего, перекочует с флагманского седана 7-Series, поскольку оба автомобиля построены на одинаковой платформе CLAR. В топовом варианте исполнения под капотом вседорожника окажется самый мощный двигатель V12.
2017-05-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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