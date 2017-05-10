10
10 мая 2017, 11:48
Купе BMW 6-Series снимают с производства
Причиной остановки выпуска купе 6-Series стал низкий спрос. Наибольшей популярностью среди линейки пользуется автомобиль Gran Coupe, который является полноразмерным купеобразным седаном.
Доля продаж Gran Coupe на текущий момент составляет 55 %, а кабриолета - 30 %. Уровень продаж купе и вовсе не устраивает производителя.
Вообще, с производства автомобиль был снят еще в феврале, но европейские дилеры продолжали принимать заказы, в то же время покупатели из США уже не могут прибрести купе.
Пока не решено, получит ли модель преемника или ее совсем уберут из линейки. Возможно, вместо купе будет выпускаться седан и купе 8-Series, их прототипы уже тестируются.
Добавим, что сравнительно недавно инженеры BMW начали проводить дорожные испытания вседорожника X7. Автомобиль, премьера которого состоится в следующем году, попробовал свои силы на трассе Нюрбургринг.
Внешне автомобиль выполнят в стилистике Х5, правда, в салоне разместят 3 ряда сидений. Также в компании рассмотрят идею выпуска роскошной модификации Х7 с 2 рядами и 4 отдельными креслами. Каждое из них оснастят функцией массажа и системой вентиляции.
Что касается силовой гаммы, то она, скорее всего, перекочует с флагманского седана 7-Series, поскольку оба автомобиля построены на одинаковой платформе CLAR. В топовом варианте исполнения под капотом вседорожника окажется самый мощный двигатель V12.
Комплектации и технические характеристики
|BMW 6 Gran Coupe 650i xDrive 4.4 АТ
|BMW 6 Gran Coupe 650i xDrive 4.4 АТ
|Год выпуска, с
|2015
|2015
|Год выпуска, по
|2017
|2017
|Кузов
|седан
|седан
|Количество дверей/мест
|5/5
|5/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|450
|450
|Объем двигателя
|4395
|4395
|Тип трансмисии
|Автоматическая, 8-ступенчатая
|Автоматическая, 8-ступенчатая
|Привод
|полный
|полный
|Городской цикл
|12.9
|12.9
|Загородный цикл
|7.1
|7.1
|Смешанный цикл
|9.2
|9.2
|Топливо
|АИ-95
|АИ-95
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02.12.2016, 09:20
«Купейное» трио. Обзор «двухдверок» сегмента D
04.10.2016, 21:44
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