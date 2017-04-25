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25 апреля 2017, 13:25

Купить «Рено Логан» с пробегом — бюджетный тренд

Данные исследований АЕВ безапелляционно заявляют о продолжении неумолимого падения количества продаж нового легкового и малого коммерческого транспорта на торговых площадках РФ.
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Купить «Рено Логан» с пробегом — бюджетный тренд Renault Logan, Renault

По итогам 2016 г. это падение составило 11% по сравнению с результатами предыдущего года, а в январе 2017 г. число продаж составило на 5 % меньше, чем за этот же период в 2015 г. Обратной стороной медали стала активизация ситуации на вторичном рынке. За последний год количество продаж увеличилось на 6 %, достигнув отметки 5,2 млн. Все больше потенциальных потребителей обращают свой взгляд на бюджетные компактные иномарки. Посетители портала avtopoisk.ru часто предпочитают купить «Рено Логан» с пробегом, а не новую «Ладу».

Ценообразующие факторы

Анализ объявлений на портале «Автопоиск» демонстрирует, что ценовой диапазон подержанных седанов «Рено Логан» в Москве составляет 120-750 тыс. рублей в зависимости от технического состояния, пробега и года выпуска авто. Чем моложе машина и чем меньше километров она проехала, тем выше ее стоимость, а битое авто после ДТП можно приобрести за 120-130 тыс. рублей.

Renault Logan
Выпускается с 2005 г.
Новый от 469 000 до 689 990 Р
Объявлений: 745
Отзывов: 18

Одним из существенных ценообразующих параметров субкомпакта можно назвать тип коробки передач:
●    автомобили с механикой (их удельный вес в общей массе составляет 85,3 %) стоят 150-700 тыс. рублей;
●    автоматы (13,4 %) оцениваются в 234-750 тыс. рублей;
●    владельцем роботизированной версии (1,3 %) можно стать, заплатив 360-450 тыс. рублей.

Из доблестного прошлого в славное будущее

По информации аналитического агентства «Автостат Инфо», за 2016 г. группа компаний Renault получила рекордную выручку в сумме 51,2 млрд. евро, на 13 % улучшив свой результат прошлого года. В России в прошлом году производитель реализовал 113 133 единиц новых автомобилей, что на 9,8 % больше, чем в год минувший. Не менее достойно модели марки выглядят и на вторичном рынке: в течение последних двенадцати месяцев Renault Logan входит в ТОП-15 самых продаваемых подержанных автомобилей. На фоне наметившейся тенденции и сильных конкурентных позициях компании целесообразно предположить, что данный тренд сохранится в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Купить авто Рено Логан

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Отзывы по теме
Форум Renault Logan
Ответ Налегос Л.В. насчет ходимости и неубиваемости передней подвески Логана. Работа в Такси на своей машине по Москве и обл. Сейчас у меня третий Логан подряд-именно из-за своей неубиваемости! За 7 лет две первые мащинки прошли до продажи: первая 142 000км ( 1,6 8кл) , вторая 130 ооокм ( 1,6 16кл АКП) ...
Втктор. Москва
У Renault в России 8% рынка
Почти хороший автомобиль...Сандеро..., если бы шкив генератора не отваливался через 50000 пробега!
Андрей
«Логаны» гниют с конца
логан стоял кирпичном гараже 4 года сгнила или нет
толя
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Купить «Рено Логан» с пробегом — бюджетный тренд
По итогам 2016 г. это падение составило 11% по сравнению с результатами предыдущего года, а в январе 2017 г. число продаж составило на 5 % меньше, чем за этот же период в 2015 г. Обратной стороной медали стала активизация ситуации на вторичном рынке. За последний год количество продаж увеличилось на 6 %, достигнув отметки 5,2 млн. Все больше потенциальных потребителей обращают свой взгляд на бюджетные компактные иномарки. Посетители портала avtopoisk.ru часто предпочитают купить «Рено Логан» с пробегом, а не новую «Ладу».Ценообразующие факторыАнализ объявлений на портале «Автопоиск» демонстрирует, что ценовой диапазон подержанных седанов «Рено Логан» в Москве составляет 120-750 тыс. рублей в зависимости от технического состояния, пробега и года выпуска авто. Чем моложе машина и чем меньше километров она проехала, тем выше ее стоимость, а битое авто после ДТП можно приобрести за 120-130 тыс. рублей.{{model_1096}} Одним из существенных ценообразующих параметров субкомпакта можно назвать тип коробки передач:●    автомобили с механикой (их удельный вес в общей массе составляет 85,3 %) стоят 150-700 тыс. рублей;●    автоматы (13,4 %) оцениваются в 234-750 тыс. рублей;●    владельцем роботизированной версии (1,3 %) можно стать, заплатив 360-450 тыс. рублей.Из доблестного прошлого в славное будущееПо информации аналитического агентства «Автостат Инфо», за 2016 г. группа компаний Renault получила рекордную выручку в сумме 51,2 млрд. евро, на 13 % улучшив свой результат прошлого года. В России в прошлом году производитель реализовал 113 133 единиц новых автомобилей, что на 9,8 % больше, чем в год минувший. Не менее достойно модели марки выглядят и на вторичном рынке: в течение последних двенадцати месяцев Renault Logan входит в ТОП-15 самых продаваемых подержанных автомобилей. На фоне наметившейся тенденции и сильных конкурентных позициях компании целесообразно предположить, что данный тренд сохранится в краткосрочной и среднесрочной перспективе.
2017-04-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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