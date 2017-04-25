Купить «Рено Логан» с пробегом — бюджетный тренд
По итогам 2016 г. это падение составило 11% по сравнению с результатами предыдущего года, а в январе 2017 г. число продаж составило на 5 % меньше, чем за этот же период в 2015 г. Обратной стороной медали стала активизация ситуации на вторичном рынке. За последний год количество продаж увеличилось на 6 %, достигнув отметки 5,2 млн. Все больше потенциальных потребителей обращают свой взгляд на бюджетные компактные иномарки. Посетители портала avtopoisk.ru часто предпочитают купить «Рено Логан» с пробегом, а не новую «Ладу».
Ценообразующие факторы
Анализ объявлений на портале «Автопоиск» демонстрирует, что ценовой диапазон подержанных седанов «Рено Логан» в Москве составляет 120-750 тыс. рублей в зависимости от технического состояния, пробега и года выпуска авто. Чем моложе машина и чем меньше километров она проехала, тем выше ее стоимость, а битое авто после ДТП можно приобрести за 120-130 тыс. рублей.
Одним из существенных ценообразующих параметров субкомпакта можно назвать тип коробки передач:
● автомобили с механикой (их удельный вес в общей массе составляет 85,3 %) стоят 150-700 тыс. рублей;
● автоматы (13,4 %) оцениваются в 234-750 тыс. рублей;
● владельцем роботизированной версии (1,3 %) можно стать, заплатив 360-450 тыс. рублей.
Из доблестного прошлого в славное будущее
По информации аналитического агентства «Автостат Инфо», за 2016 г. группа компаний Renault получила рекордную выручку в сумме 51,2 млрд. евро, на 13 % улучшив свой результат прошлого года. В России в прошлом году производитель реализовал 113 133 единиц новых автомобилей, что на 9,8 % больше, чем в год минувший. Не менее достойно модели марки выглядят и на вторичном рынке: в течение последних двенадцати месяцев Renault Logan входит в ТОП-15 самых продаваемых подержанных автомобилей. На фоне наметившейся тенденции и сильных конкурентных позициях компании целесообразно предположить, что данный тренд сохранится в краткосрочной и среднесрочной перспективе.
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