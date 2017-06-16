Курс на цивилизацию. Где лучше обслуживать автомобиль?
Правда, при этом возникает проблема выбора надежного, качественного и комфортного сервисного центра для ремонта и технического обслуживания автомобиля. Как правило выбор стоит между неавторизированной СТО и официальным дилерским центром. В чем разница? Давайте сравним.
Многие автолюбители до сих пор убеждены, что за комфорт, уют и качество приходится переплачивать, поэтому предпочитают обслуживаться не в авторизованных дилерских центрах, а в «гаражных» мастерских. Но действительно ли в дилерских центрах стоимость ремонтных работ дороже? Как показывает анализ рынка, такое убеждение устарело. Зачастую, при выборе более дешёвого варианта автовладельцы сталкиваются с необходимостью повторного проведения тех же самых ремонтных работ, это происходит потому, что независимые ремонтные мастерские осуществляют только заявленные клиентом работы по замене тех или иных деталей и не всегда знакомы со спецификой каждой конкретной модели, а дилеры производят ремонтные работы и техническое обслуживание автомобилей по установленному производителем регламенту с использованием рекомендованных запасных частей. В конечном счете проведение неквалифицированного ремонта с использованием низкокачественных деталей приводит к снижению ресурса автомобиля и росту затрат на его обслуживание.
Из-за сокращения авторынка сервисные центры официальных дилеров сделали акцент именно на техническое обслуживание ранее проданных автомобилей. В условиях высокой конкуренции официальные дистрибьюторы различных марок осуществили запуск целого ряда сервисных активностей, которые, в ряде случаев, являются передовыми не только в России, но и в мире.
Сейчас эксперты начинают фиксировать смещение потребительских предпочтений в пользу официальных дилеров. Это связано со снижением стоимости предоставляемых услуг на качественный сервис со стороны дилеров и тем, что в период стагнации рынка автовладельцы стали более разборчивыми в выборе сервиса. Как говорят представители дилерских центров Mitsubishi, обслуживаться у них остаются и после окончания гарантийного периода, поскольку автовладельцы уже привыкают к определенному мастеру, доверяют ему.
Несмотря на то, что раньше многие из них обслуживались в «гаражных» автосервисах, ссылаясь на экономию денежных средств. Для того, чтобы услуги дилеров стали наиболее привлекательными для клиентов, производители и импортеры разрабатывают целый ряд программ поддержки как для владельцев недавно приобретенных автомобилей, так и постгарантийных машин. К примеру, на станциях техобслуживания дилерских центров Mitsubishi для владельцев гарантийных автомобилей, как правило, предлагаются акции, предоставляющие максимальный уровень комфорта (помощь на дорогах MAP, персональное предложение через онлайн-сервис, сезонные кампании и т.д.). Для владельцев постгарантийных машин наиболее часто предоставляются условия, позволяющие снизить затраты на содержание автомобиля.
У Mitsubishi наибольшую популярность приобрела «Программа 3+», в рамках которой клиенты могут получить скидку до 25% на работы и запасные части и сезонные распродажи запасных частей по сниженным ценам, вся подробная информация указана на официальном сайте компании. Кроме того, как сообщаютдилеры, скидки по некоторым акциям суммируются. Например, в мае спеццена на фильтр масляный для PAJERO-IV(V97W) в рамках обслуживания по «Программе 3+» с учётом всех предложений составляла 600 рублей, тогда как стандартная стоимость его достигает 1 174 рубля. Очиститель воздуха кондиционера в сборе на OUTLANDER'07 можно было приобрести за 1 422 рубля вместо 2 403 рублей. Фильтр охладителя масла автоматической коробки передач по спеццене стоил всего 746 рублей, что почти в 2 раза дешевле стандартной цены у официального дилера.
А максимальная конкуренция между сервисными станциями наблюдается в области кузовного ремонта. Стоимость восстановительного кузовного ремонта за наличный расчет, в случаях, когда страховые компании компенсируют не полную сумму по ОСАГО, у дилеров и в независимых мастерских, по сути, практически сравнялась. Данное положение вещей является следствием снижения себестоимости ремонта за счет большего количества осуществляемых дилерами ремонтов.
Но главным плюсом ремонта у дилеров всегда считались квалифицированный персонал, полный перечень инструмента и спецоборудования для проведения ТО, диагностики и ремонта автомобилей всего модельного ряда, соблюдения правил импортера по ремонту и обслуживанию, использование оригинальных запчастей и, в конце концов гарантия.
Специалисты Mitsubishi рекомендуют приобретать только запчасти, рекомендованные производителем или дистрибьютором, поскольку во многих случаях только они способны обеспечить максимально эффективную и безопасную работу всех сложных механизмов и электроники. Это касается и автомобилей, снятых с производства. Стоимость таких запчастей при покупке у дилеров нередко получается даже выгоднее аналогов.
Конечно, независимые станции технического обслуживания также стараются привлечь клиентов путем повышения уровня сервиса и сохранения низкого уровня цен, однако не все из них готовы осуществлять полный перечень ремонтных работ.
Так где же лучше обслуживать автомобиль?
Выходит, что у официального дилера очень много преимуществ по многим параметрам относительно других сервисных центров. Гарантия качества, комфорт для посетителей, никаких проблем с поставкой запчастей и сроками выполнения работ, да к тому же по новым конкурентоспособным ценам на сервис и запчасти.
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