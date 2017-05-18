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18 мая 2017, 22:30

Курс на вседорожники: ТОП-5 майских SUV-новинок

Реагируя на автомобильную моду, производители машин не устают радовать потребителей новыми кроссоверами внедорожниками. К грядущему летнему сезону для россиян подготовили несколько ожидаемых новинок сегмента SUV.
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  Курс на вседорожники: ТОП-5 майских SUV-новинок Курс на вседорожники: ТОП-5 майских SUV-новинок Курс на вседорожники: ТОП-5 майских SUV-новинок Курс на вседорожники: ТОП-5 майских SUV-новинок
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Эти вседорожники можно будет купить уже в текущем месяце. Некоторым из представленных новичков подвластно даже российское бездорожье.

Mitsubishi Pajero

Легендарный внедорожник снова в модельном ряду «трех бриллиантов». Правда, на наш рынок компания решила поставлять IV поколение, а не свежее пятое. Автомобиль практически год не продавался в российских шоу-румах Mitsubishi, а теперь доступен по цене от 2 749 000 до 2 949 990 рублей.

Под капотом – все тот же 3-литровый бензиновый двигатель, мощность которого составляет 174 л. с. В паре с ним выступит 5-ступенчатая автоматическая трансмиссия. Альтернативной «начинки» для покупателей не предложат, пока довольствуемся этим и выбираем лишь уровень оснащения.

Nissan Terrano

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Новинка, которую ждали россияне, - обновлённый вариант вседорожника 2017 модельного года. Отныне Terrano оснащается в базовой комплектации системой «ЭРА-Глонасс», функцией дистанционного запуска двигателя, подогревом лобового стекла, и круиз-контролем с функцией ограничения максимальной скорости. Салон отделан более качественными материалами. Кроме того, разработчики изменили консоль с экраном мультимедийной системы.

А вот в силовой линейке все осталось, как прежде. Потребители могут выбрать версии с 1,6-литровым 114-сильным двигателем или вариант с 2-литровым мотором мощностью 143 л. с. В паре с двигателями выступают как 5- и 6-ступенчатая МКПП, так и 4-диапазонный «автомат». Стоимость автомобиля начинается от 925 тыс. рублей.

Hyundai Creta 1,6 AWD

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Корейский кроссовер взял отличный старт, и с момента своего появления держится лидером в сегменте SUV. Чтобы не сбавлять обороты, автопроизводитель подготовил для россиян новую комплектацию модели. Уже в этом месяце «Крету» можно будет заказать с 1,6-литровым бензиновым двигателем, механической трансмиссией и системой полного привода. Такая модификация вседорожника обойдется в 969 900 рублей.

Как считают в Hyundai, версия Active с таким набором будет пользоваться особым спросом, поскольку ранее полный привод был доступен только для топового исполнения – с 2-литровым мотором да еще и с автоматической коробкой передач. Ну, а стоит такой вседорожник уже 1 009 900 рублей.

Brilliance V5

Ещё недавно ходили слухи о том, что Brilliance покидает российский рынок. Не тут-то было. Китайский автопроизводитель не просто остался в нашей стране, он вдобавок намерен отвоевать долю приверженцев SUV у других «китайцев». Для этого компания привезла в Россию новый V5. Автомобиль получит другой турбомотор объемом 1,5 литра мощностью 136 л.с. Привод - только передний. Сборку машины должны наладить на черкесском заводе «Дервейс». Сколько будет стоить такой новичок, пока не сообщается. Текущая версия V5 в начальном исполнении доступна за  756 900 рублей.

FAW Besturn X80

Ещё один «китаец» в сегменте кроссоверов не просто добрался до рынка РФ, но ещё и прописался на отечественном предприятии «Автотор» в Калининграде. Дилеры марки уверяют, что автомобиль – «тот же Mazda, только дешевле». Такой постулат объясняют тем, что в основе новинки лежит платформа от первого поколении седана Mazda 6. Besturn X80 комплектуется 2-литровым бензиновым атмосферным двигателем с отдачей 142 л. с., 6-ступенчатой «механикой» или «автоматом». Пока что дилеры принимают заказы на комплектацию Comfort, в которую входят система стабилизации, круиз-контроль и кондиционер. Стоимость составляет 1 149 000 рублей.

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Отзывы по теме
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Курс на вседорожники: ТОП-5 майских SUV-новинок
Эти вседорожники можно будет купить уже в текущем месяце. Некоторым из представленных новичков подвластно даже российское бездорожье.Mitsubishi PajeroЛегендарный внедорожник снова в модельном ряду «трех бриллиантов». Правда, на наш рынок компания решила поставлять IV поколение, а не свежее пятое. Автомобиль практически год не продавался в российских шоу-румах Mitsubishi, а теперь доступен по цене от 2 749 000 до 2 949 990 рублей.Под капотом – все тот же 3-литровый бензиновый двигатель, мощность которого составляет 174 л. с. В паре с ним выступит 5-ступенчатая автоматическая трансмиссия. Альтернативной «начинки» для покупателей не предложат, пока довольствуемся этим и выбираем лишь уровень оснащения.Nissan Terrano{{material_114739}} Новинка, которую ждали россияне, - обновлённый вариант вседорожника 2017 модельного года. Отныне Terrano оснащается в базовой комплектации системой «ЭРА-Глонасс», функцией дистанционного запуска двигателя, подогревом лобового стекла, и круиз-контролем с функцией ограничения максимальной скорости. Салон отделан более качественными материалами. Кроме того, разработчики изменили консоль с экраном мультимедийной системы.А вот в силовой линейке все осталось, как прежде. Потребители могут выбрать версии с 1,6-литровым 114-сильным двигателем или вариант с 2-литровым мотором мощностью 143 л. с. В паре с двигателями выступают как 5- и 6-ступенчатая МКПП, так и 4-диапазонный «автомат». Стоимость автомобиля начинается от 925 тыс. рублей.Hyundai Creta 1,6 AWD{{material_117306}} Корейский кроссовер взял отличный старт, и с момента своего появления держится лидером в сегменте SUV. Чтобы не сбавлять обороты, автопроизводитель подготовил для россиян новую комплектацию модели. Уже в этом месяце «Крету» можно будет заказать с 1,6-литровым бензиновым двигателем, механической трансмиссией и системой полного привода. Такая модификация вседорожника обойдется в 969 900 рублей.Как считают в Hyundai, версия Active с таким набором будет пользоваться особым спросом, поскольку ранее полный привод был доступен только для топового исполнения – с 2-литровым мотором да еще и с автоматической коробкой передач. Ну, а стоит такой вседорожник уже 1 009 900 рублей.Brilliance V5Ещё недавно ходили слухи о том, что Brilliance покидает российский рынок. Не тут-то было. Китайский автопроизводитель не просто остался в нашей стране, он вдобавок намерен отвоевать долю приверженцев SUV у других «китайцев». Для этого компания привезла в Россию новый V5. Автомобиль получит другой турбомотор объемом 1,5 литра мощностью 136 л.с. Привод - только передний. Сборку машины должны наладить на черкесском заводе «Дервейс». Сколько будет стоить такой новичок, пока не сообщается. Текущая версия V5 в начальном исполнении доступна за  756 900 рублей.FAW Besturn X80Ещё один «китаец» в сегменте кроссоверов не просто добрался до рынка РФ, но ещё и прописался на отечественном предприятии «Автотор» в Калининграде. Дилеры марки уверяют, что автомобиль – «тот же Mazda, только дешевле». Такой постулат объясняют тем, что в основе новинки лежит платформа от первого поколении седана Mazda 6. Besturn X80 комплектуется 2-литровым бензиновым атмосферным двигателем с отдачей 142 л. с., 6-ступенчатой «механикой» или «автоматом». Пока что дилеры принимают заказы на комплектацию Comfort, в которую входят система стабилизации, круиз-контроль и кондиционер. Стоимость составляет 1 149 000 рублей.
2017-05-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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