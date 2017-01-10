Квадроциклист Сергей Карякин выиграл 7 этап «Дакара»
Вконтакте
Facebook
По итогам спецучастка 322 км российский гонщик почти на 3 мин. опередил француза Акселя Дутрие. Среди мотоциклистов в 7 этапе быстрейшим стал американец Рики Брэбек на Honda.
Вторую позицию по итогам дня занял португалец Пауло Гонсалвеш, также представляющий этот бренд. Его отставание от лидера составило 1 мин. 44 сек.
В автомобильном зачете 1 место 7 этапа присуждено победителю «Дакара» 2016 года Стефану Петеранселу на заднеприводном прототипе Peugeot. Вторым с отставанием в 48 сек. стал другой пилот французского коллектива Себастьен Леб. Тройку этапа замкнул южноафриканец Жиньель де Вильерс, выступающий на полноприводном пикапе Toyota Hilux за команду Toyota Gazoo Racing. Победитель «Дакара» 2009 года уступил лидеру дня 3 мин. 33 сек.
В пятерку автомобильного зачета в этапе попали также Микко Хирвонен (MINI) и Нани Рома (Toyota). Они проиграли Петеранселю 5 мин. 3 сек. и 5 мин. 32 сек. соответственно.
Быстрейшим пилотом в категории T2, в которой выступают автомобили, близкие к серийным, стал Кристиан Лавьель. 2 место в классе досталось Акире Миуре, 3 - Денису Березовскому. Все они выступают на Toyota Land Cruiser.
На грузовике 7 этап ралли-марафона выиграл гонщик «КАМАЗа» Дмитрий Сотников. Почти на 3 мин. от него отстал Тон ван Генухтен, выступающий на IVECO. Третьим стал также представитель IVECO Федерико Виллагра. Он проиграл Сотникову 3 мин. 37 сек.
Лидером общей классификации после 7 этапов «Дакара-2017» среди мотоциклистов является Сэм Сандерлэнд, среди участников на автомобилях - Стефан Петерансель, а среди тех, кто едет ралли-рейд на грузовиках - Жерар де Рой.
Прошу откликнуться обманутых граждан сотрудниками ООО "АвтоСтор" т. к. собираю подписи для подачи коллективного заявления по факту мошенничества ООО "АвтоСтор" в Генеральную прокуратура РФ. Адрес электронной почты: yanosh@email.ru
САМЫЙ ХУДШИЙ СЕРВИС!
Обращался к ним с гарантируемыми случаями ( 1) дергалась коробка 2) машина трижды глохла из за того что клеммы аккумулятора окислялись 3) непонятный шум под копотом) НА ТОТ МОМЕНТ МАШИНЕ БЫЛО 7 МЕСЯЦЕВ!!!
Попросил их впустить меня в сам сервис, чтобы посмотреть на то как будут ...
Квадроциклист Сергей Карякин выиграл 7 этап «Дакара»
Вторую позицию по итогам дня занял португалец Пауло Гонсалвеш, также представляющий этот бренд. Его отставание от лидера составило 1 мин. 44 сек. В автомобильном зачете 1 место 7 этапа присуждено победителю «Дакара» 2016 года Стефану Петеранселу на заднеприводном прототипе Peugeot. Вторым с отставанием в 48 сек. стал другой пилот французского коллектива Себастьен Леб. Тройку этапа замкнул южноафриканец Жиньель де Вильерс, выступающий на полноприводном пикапе Toyota Hilux за команду Toyota Gazoo Racing. Победитель «Дакара» 2009 года уступил лидеру дня 3 мин. 33 сек. В пятерку автомобильного зачета в этапе попали также Микко Хирвонен (MINI) и Нани Рома (Toyota). Они проиграли Петеранселю 5 мин. 3 сек. и 5 мин. 32 сек. соответственно. Быстрейшим пилотом в категории T2, в которой выступают автомобили, близкие к серийным, стал Кристиан Лавьель. 2 место в классе досталось Акире Миуре, 3 - Денису Березовскому. Все они выступают на Toyota Land Cruiser. На грузовике 7 этап ралли-марафона выиграл гонщик «КАМАЗа» Дмитрий Сотников. Почти на 3 мин. от него отстал Тон ван Генухтен, выступающий на IVECO. Третьим стал также представитель IVECO Федерико Виллагра. Он проиграл Сотникову 3 мин. 37 сек. Лидером общей классификации после 7 этапов «Дакара-2017» среди мотоциклистов является Сэм Сандерлэнд, среди участников на автомобилях - Стефан Петерансель, а среди тех, кто едет ралли-рейд на грузовиках - Жерар де Рой.
В избранное