14 января 2017, 18:06

Квадро-корона «Дакара» у россиянина Карякина

Спортсмен из Екатеринбурга Сергей Карякин стал победителем ралли-рейда «Дакар-2017» в классе квадроциклов. По итогам заключительного 12-го этапа ралли россяинин на Yamaha занял 1 место в генеральном зачете с общим временем 39 час. 18 мин. 52 сек.
Квадро-корона «Дакара» у россиянина Карякина
Уральский парень из нынешней команды Fores Snag racing много лет шел к тому, чтобы завоевать "Золотого Бедуина", и в результате поднялся на верхнюю ступень подиума, да еще и в отдельном зачете.
 
Сергей Карякин, победитель ралли-рейда "Дакар-2017" « Это здорово быть на финишной прямой и это особое чувство, когда ты приходишь первым. Я не могу объяснить, что чувствую, не верил до последнего момента. Хочу поблагодарить мою команду, они проделали огромную работу. Благодаря их помощи мы стали победителями. Это победа особенно важна для России, ведь потому что мы впервые стали победителями в категории квадроциклов. Я 4 года уже участвую в ралли "Дакар" и впервые одержал победу »
Сергей Карякин, победитель ралли-рейда "Дакар-2017"
 
25-летний Карякин - единственный представитель от России в зачёте квадроциклов. Нынешняя победа стала первой в карьере екатеринбургского гонщика на "Дакаре". До этого лучшим его результатом было 4 место в соревновании 2016 года. Тогда спортсмену по силам было занять 3-ю строчку, но фортуна на последнем этапе от него отвернулась.
 
Возвращаясь к нынешнему "Дакару", заметим, что вторым с отставанием в 1 ч. 14 мин. 51 сек. финишировал чилиец Игнасио Касале. Тройку призеров замкнул аргентинец Себастьян Копетти (+4:20.19). Оба гонщика также выступают на технике Yamaha.

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Квадро-корона «Дакара» у россиянина Карякина
Уральский парень из нынешней команды Fores Snag racing много лет шел к тому, чтобы завоевать "Золотого Бедуина", и в результате поднялся на верхнюю ступень подиума, да еще и в отдельном зачете. {{person_6_Это здорово быть на финишной прямой и это особое чувство, когда ты приходишь первым. Я не могу объяснить, что чувствую, не верил до последнего момента. Хочу поблагодарить мою команду, они проделали огромную работу. Благодаря их помощи мы стали победителями. Это победа особенно важна для России, ведь потому что мы впервые стали победителями в категории квадроциклов. Я 4 года уже участвую в ралли "Дакар" и впервые одержал победу}} 25-летний Карякин - единственный представитель от России в зачёте квадроциклов. Нынешняя победа стала первой в карьере екатеринбургского гонщика на "Дакаре". До этого лучшим его результатом было 4 место в соревновании 2016 года. Тогда спортсмену по силам было занять 3-ю строчку, но фортуна на последнем этапе от него отвернулась. Возвращаясь к нынешнему "Дакару", заметим, что вторым с отставанием в 1 ч. 14 мин. 51 сек. финишировал чилиец Игнасио Касале. Тройку призеров замкнул аргентинец Себастьян Копетти (+4:20.19). Оба гонщика также выступают на технике Yamaha.
2017-01-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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