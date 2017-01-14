Квадро-корона «Дакара» у россиянина Карякина

Спортсмен из Екатеринбурга Сергей Карякин стал победителем ралли-рейда «Дакар-2017» в классе квадроциклов. По итогам заключительного 12-го этапа ралли россяинин на Yamaha занял 1 место в генеральном зачете с общим временем 39 час. 18 мин. 52 сек.
Уральский парень из нынешней команды Fores Snag racing много лет шел к тому, чтобы завоевать "Золотого Бедуина", и в результате поднялся на верхнюю ступень подиума, да еще и в отдельном зачете.
«Это здорово быть на финишной прямой и это особое чувство, когда ты приходишь первым. Я не могу объяснить, что чувствую, не верил до последнего момента. Хочу поблагодарить мою команду, они проделали огромную работу. Благодаря их помощи мы стали победителями. Это победа особенно важна для России, ведь потому что мы впервые стали победителями в категории квадроциклов. Я 4 года уже участвую в ралли "Дакар" и впервые одержал победу»
Сергей Карякин, победитель ралли-рейда "Дакар-2017"
25-летний Карякин - единственный представитель от России в зачёте квадроциклов. Нынешняя победа стала первой в карьере екатеринбургского гонщика на "Дакаре". До этого лучшим его результатом было 4 место в соревновании 2016 года. Тогда спортсмену по силам было занять 3-ю строчку, но фортуна на последнем этапе от него отвернулась.
Возвращаясь к нынешнему "Дакару", заметим, что вторым с отставанием в 1 ч. 14 мин. 51 сек. финишировал чилиец Игнасио Касале. Тройку призеров замкнул аргентинец Себастьян Копетти (+4:20.19). Оба гонщика также выступают на технике Yamaha.
Привет всем!!!У меня тоже беда после морозов -34.Машину заправил на газпроме (31.12.2016) полный бак и добавил анти гель и оставил её (11.01.2017) .Появился рейс (у меня Нисан кабстар мотор ZD30) на улице было -10,завёл хорошо проехал км 20 загорелась лампа тормозухи (но тормозуха на месте) и следом ...
Насторожил свободный ход руля. Оказалось, поперечная рулевая тяга. Долго тянул с заменой. Ну а как поступить? Слишком дешевые запчасти --то брак, то без гарантий. Мол, сломается, плати сам. Нормально вообще. Вспомнил про EGT, что знакомые колодки такой марки ставили, ни разу не жаловались. Бренд не хают ...
Уральский парень из нынешней команды Fores Snag racing много лет шел к тому, чтобы завоевать "Золотого Бедуина", и в результате поднялся на верхнюю ступень подиума, да еще и в отдельном зачете. {{person_6_Это здорово быть на финишной прямой и это особое чувство, когда ты приходишь первым. Я не могу объяснить, что чувствую, не верил до последнего момента. Хочу поблагодарить мою команду, они проделали огромную работу. Благодаря их помощи мы стали победителями. Это победа особенно важна для России, ведь потому что мы впервые стали победителями в категории квадроциклов. Я 4 года уже участвую в ралли "Дакар" и впервые одержал победу}} 25-летний Карякин - единственный представитель от России в зачёте квадроциклов. Нынешняя победа стала первой в карьере екатеринбургского гонщика на "Дакаре". До этого лучшим его результатом было 4 место в соревновании 2016 года. Тогда спортсмену по силам было занять 3-ю строчку, но фортуна на последнем этапе от него отвернулась. Возвращаясь к нынешнему "Дакару", заметим, что вторым с отставанием в 1 ч. 14 мин. 51 сек. финишировал чилиец Игнасио Касале. Тройку призеров замкнул аргентинец Себастьян Копетти (+4:20.19). Оба гонщика также выступают на технике Yamaha.
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