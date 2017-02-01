Lada начали поставлять в Китай

На первом этапе экспортной программы в Китай отправились внедорожники Lada 4X4, произведенные в Казахстане на заводе «Азия Авто». Также российскими автомобилями заинтересовались и в Объединенных Арабских Эмиратах.
По данным источников на заводе «Азия Авто» в Казахстане, позже не исключена возможность поставок и других моделей, которые пользуются популярностью на российском рынке. Наряду с этим эксперты отмечают, что российской компании не стоит рассчитывать на успехи на автомобильном рынке Китая.
Также отмечается, что Lada 4X4 хорошо зарекомендовал себя в Арабских Эмиратах, где модели удалось продемонстрировать износоустойчивость, низкие затраты на ремонт и высокие внедорожные характеристики. По мнению представителей «Азия Авто», внедорожник мог бы поставляться в ОАЭ небольшими, но регулярными партиями.
На вкус и цвет.... Может Гешан ездит только по асфальту и возит только свою задницу и изредко еще какую нибудь телку, то ему конечно такой авто не нужен.А у меня уже почти 10 лет. Не разу не подвела и за все время только положительные эмоции. Что на рыбалке, что в лесу за грибами, что в походе. Не в ...
По данным источников на заводе «Азия Авто» в Казахстане, позже не исключена возможность поставок и других моделей, которые пользуются популярностью на российском рынке. Наряду с этим эксперты отмечают, что российской компании не стоит рассчитывать на успехи на автомобильном рынке Китая. Также отмечается, что Lada 4X4 хорошо зарекомендовал себя в Арабских Эмиратах, где модели удалось продемонстрировать износоустойчивость, низкие затраты на ремонт и высокие внедорожные характеристики. По мнению представителей «Азия Авто», внедорожник мог бы поставляться в ОАЭ небольшими, но регулярными партиями.
В избранное