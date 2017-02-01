1 февраля 2017, 11:17

Lada начали поставлять в Китай

На первом этапе экспортной программы в Китай отправились внедорожники Lada 4X4, произведенные в Казахстане на заводе «Азия Авто». Также российскими автомобилями заинтересовались и в Объединенных Арабских Эмиратах.
По данным источников на заводе «Азия Авто» в Казахстане, позже не исключена возможность поставок и других моделей, которые пользуются популярностью на российском рынке. Наряду с этим эксперты отмечают, что российской компании не стоит рассчитывать на успехи на автомобильном рынке Китая.
 
Также отмечается, что Lada 4X4 хорошо зарекомендовал себя в Арабских Эмиратах, где модели удалось продемонстрировать износоустойчивость, низкие затраты на ремонт и высокие внедорожные характеристики. По мнению представителей «Азия Авто», внедорожник мог бы поставляться в ОАЭ небольшими, но регулярными партиями.
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Lada начали поставлять в Китай
По данным источников на заводе «Азия Авто» в Казахстане, позже не исключена возможность поставок и других моделей, которые пользуются популярностью на российском рынке. Наряду с этим эксперты отмечают, что российской компании не стоит рассчитывать на успехи на автомобильном рынке Китая. Также отмечается, что Lada 4X4 хорошо зарекомендовал себя в Арабских Эмиратах, где модели удалось продемонстрировать износоустойчивость, низкие затраты на ремонт и высокие внедорожные характеристики. По мнению представителей «Азия Авто», внедорожник мог бы поставляться в ОАЭ небольшими, но регулярными партиями.
2017-02-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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