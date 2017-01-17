Выросли продажи Lada в Германии. Правда, цифры по-прежнему смешные
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Объем продаж малолитражки Granta в версиях "седан" и "лифтбек" за год увеличился, свидетельствуют обнародованные немецкой государственной компанией Kraftfahrt-Bundesamt данные.
По ее данным, в прошлом году в Германии продано 1 686 автомобилей Lada - это на 43% больше, чем в 2015 году. Как обычно, наиболее охотно немцы покупали "Нивы" - на модель 4х4 пришлось 1 109 продаж тольяттинского бренда. Lada Granta купили 569 человек.
В целом, за прошлый год рынок новых автомобилей в Германии вырос на 5 %: в стране продано 3 352 000 автомобилей. 36 лет подряд лидерство держит Volkswagen Golf, далее по популярности Passat и Polo.
Хочу купить и не пойму кто хвалит кто хаит гранту, был у меня рекстон скажу так глвно и сервис как бутто бентли ремантирую с золотыми болтами , ребята если у нас собрали то жди чего то плохого.у жены кия сидд 5 лет машине всю страну проехали и не гу гу едит и не ломается потомучто собрана в словакии
Вот тебе, бабушка, и юрьев день. Я знал, что всё плохо, но не думал, что на столько. А вот Lifan меня просто поразил! Вот когда стало очевидно, кто не просиживал штаны весь год. Залог успеха оказался в хорошем качестве и лучшей цене. Понты провалились!
Выросли продажи Lada в Германии. Правда, цифры по-прежнему смешные
По ее данным, в прошлом году в Германии продано 1 686 автомобилей Lada - это на 43% больше, чем в 2015 году. Как обычно, наиболее охотно немцы покупали "Нивы" - на модель 4х4 пришлось 1 109 продаж тольяттинского бренда. Lada Granta купили 569 человек. В целом, за прошлый год рынок новых автомобилей в Германии вырос на 5 %: в стране продано 3 352 000 автомобилей. 36 лет подряд лидерство держит Volkswagen Golf, далее по популярности Passat и Polo.
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