17 января 2017, 13:07

Выросли продажи Lada в Германии. Правда, цифры по-прежнему смешные

Объем продаж малолитражки Granta в версиях "седан" и "лифтбек" за год увеличился, свидетельствуют обнародованные немецкой государственной компанией Kraftfahrt-Bundesamt данные.
По ее данным, в прошлом году в Германии продано 1 686 автомобилей Lada - это на 43% больше, чем в 2015 году. Как обычно, наиболее охотно немцы покупали "Нивы" - на модель 4х4 пришлось 1 109 продаж тольяттинского бренда. Lada Granta купили 569 человек.
 
В целом, за прошлый год рынок новых автомобилей в Германии вырос на 5 %: в стране продано 3 352 000 автомобилей. 36 лет подряд лидерство держит Volkswagen Golf, далее по популярности Passat и Polo.

Комплектации и технические характеристики

ВАЗ Lada Granta Стандарт+ 1.6 MT
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузовседан
Количество дверей/мест4/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин87
Объем двигателя1596
Тип трансмисиимеханическая, 5-ступенчатая
Приводпередний
Городской цикл9.0
Загородный цикл5.8
Смешанный цикл7.0
ТопливоАИ-95
Все характеристики
Купить авто Lada Лада Гранта

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум ВАЗ Lada Granta
Хочу купить и не пойму кто хвалит кто хаит гранту, был у меня рекстон скажу так глвно и сервис как бутто бентли ремантирую с золотыми болтами , ребята если у нас собрали то жди чего то плохого.у жены кия сидд 5 лет машине всю страну проехали и не гу гу едит и не ломается потомучто собрана в словакии
Роман
Ноябрь 2015-го: новый антирекорд продаж
Вот тебе, бабушка, и юрьев день. Я знал, что всё плохо, но не думал, что на столько. А вот Lifan меня просто поразил! Вот когда стало очевидно, кто не просиживал штаны весь год. Залог успеха оказался в хорошем качестве и лучшей цене. Понты провалились!
Иван
Тест Lada Granta Liftback: машина времени
Да в салоне шумновато и комфорта не очень, но ведь и цена будет не очень...
AvtoTech
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Выросли продажи Lada в Германии. Правда, цифры по-прежнему смешные
По ее данным, в прошлом году в Германии продано 1 686 автомобилей Lada - это на 43% больше, чем в 2015 году. Как обычно, наиболее охотно немцы покупали "Нивы" - на модель 4х4 пришлось 1 109 продаж тольяттинского бренда. Lada Granta купили 569 человек. В целом, за прошлый год рынок новых автомобилей в Германии вырос на 5 %: в стране продано 3 352 000 автомобилей. 36 лет подряд лидерство держит Volkswagen Golf, далее по популярности Passat и Polo.
2017-01-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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