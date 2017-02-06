Lada Vesta обойдется покупателям Германии в 12 500 евро
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Старт продаж на немецком рынке нового автомобиля российский производитель запланировал на февраль этого года. Покупателям предложат седан с 1,6-литровым силовым агрегатом, мощностью 106 л.с., который соответствует экологическим нормам «Евро-6».
На выбор предлагается механическая трансмиссия или «робот».
Необходимо отметить, что в прошлом году в Германии продано 1 686 автомобилей Lada - это на 43 % больше, чем в 2015 году. Как обычно, наиболее охотно немцы покупали «Нивы» - на модель 4х4 пришлось 1 109 продаж тольяттинского бренда. Lada Granta купили 569 человек.
купил весту!570тыс.просторнее чем корейцы там всякие поло и спереди и сзади.по управляемости тоже обыгрывает корейцев (у сестренки соляра) разгон-торможение на четверу твердую.видок ваще классный.а не понравилось...при прохождении ям и ухабов подвеска гремит хотя машина даже не шелохнется.проехал примерно ...
А по-моему, Веста - очень интересная машина. Кто сидел в Солярисе или Рио на заднем сиденье? Там же элементарно ноги некуда девать, уши прижаты коленками! А стоят они с двигателем 1,4 как Веста с 1,6! Да, мощность близкая, но крутящий момент не тот. А если захочется комплектацию побогаче? И Солярис, ...
Lada Vesta обойдется покупателям Германии в 12 500 евро
На выбор предлагается механическая трансмиссия или «робот». Необходимо отметить, что в прошлом году в Германии продано 1 686 автомобилей Lada - это на 43 % больше, чем в 2015 году. Как обычно, наиболее охотно немцы покупали «Нивы» - на модель 4х4 пришлось 1 109 продаж тольяттинского бренда. Lada Granta купили 569 человек.
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