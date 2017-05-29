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29 мая 2017, 12:47

Lada Vesta вошла в пятерку самых безопасных авто

Эксперты создали по результатам российского краш-теста ARCAP рейтинг самых безопасных автомобилей, его приводят ведущие специализированные СМИ. В числе лидеров по результатам испытаний оказалась Lada Vesta.
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Отечественная модель смогла набрать 14,1 балла и завоевать по шкале 4 «звезды» безопасности, взяв «бронзу». Как отмечают организаторы события, это лучший результат за всю историю российского автопрома. Vesta, по мнению испытателей, незначительно уступает седану Volkswagen Polo, который занял 2 место и получил аналогичные 4 «звезды», правда, при 14,3 баллах.
 
Самым безопасным автомобилем, по версии ARCAP, стал новый Hyundai Solaris, набравший максимально возможные 16 баллов и 4 «звезды». Безопасность приборной панели этого авто для водителя и пассажиров доказана в ходе испытаний, хотя ранее ставилась под сомнение. 
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Испытания новинки проходили на дорогах Казахстана, во время тестовых заездов фотошпионы сфотографировали новинку ...
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Добавим также, что сейчас проходят испытания версии Vesta SW. По имеющейся информации, новинка поступит дилерам уже осенью. О системах безопасности модели, правда, пока не сообщается.
 

Комплектации и технические характеристики

ВАЗ Lada Vesta 1.8 АМТVolkswagen Polo Trendline 1.6 MT
Год выпуска, с2016 2015
Год выпуска, по2017 2016
Кузовседан седан
Количество дверей/мест4/5 4/5
Тип двигателябензиновый бензиновый
Мощность, л.с./ об/мин122 110
Объем двигателя1774 1598
Тип трансмисиироботизированная 5 Механическая 5-ступенчатая
Приводпередний передний
Городской цикл 7.8
Загородный цикл 4.6
Смешанный цикл7.2 5.8
ТопливоАИ-95 АИ-95
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Купить авто Lada, VW, Фольксваген Лада Веста, Поло Седан

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Отзывы по теме
Форум Volkswagen Polo
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Auto
Стартовая стоимость Lada Vesta составляет 514 000 рублей
купил весту!570тыс.просторнее чем корейцы там всякие поло и спереди и сзади.по управляемости тоже обыгрывает корейцев (у сестренки соляра) разгон-торможение на четверу твердую.видок ваще классный.а не понравилось...при прохождении ям и ухабов подвеска гремит хотя машина даже не шелохнется.проехал примерно ...
ilgizar239
Как стартовали продажи Lada Vesta?
А по-моему, Веста - очень интересная машина. Кто сидел в Солярисе или Рио на заднем сиденье? Там же элементарно ноги некуда девать, уши прижаты коленками! А стоят они с двигателем 1,4 как Веста с 1,6! Да, мощность близкая, но крутящий момент не тот. А если захочется комплектацию побогаче? И Солярис, ...
Сергей
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Lada Vesta вошла в пятерку самых безопасных авто
Отечественная модель смогла набрать 14,1 балла и завоевать по шкале 4 «звезды» безопасности, взяв «бронзу». Как отмечают организаторы события, это лучший результат за всю историю российского автопрома. Vesta, по мнению испытателей, незначительно уступает седану Volkswagen Polo, который занял 2 место и получил аналогичные 4 «звезды», правда, при 14,3 баллах. Самым безопасным автомобилем, по версии ARCAP, стал новый Hyundai Solaris, набравший максимально возможные 16 баллов и 4 «звезды». Безопасность приборной панели этого авто для водителя и пассажиров доказана в ходе испытаний, хотя ранее ставилась под сомнение. {{material_119384}}Добавим также, что сейчас проходят испытания версии Vesta SW. По имеющейся информации, новинка поступит дилерам уже осенью. О системах безопасности модели, правда, пока не сообщается. 
2017-05-29
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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