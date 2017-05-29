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29 мая 2017, 12:47
Lada Vesta вошла в пятерку самых безопасных авто
Эксперты создали по результатам российского краш-теста ARCAP рейтинг самых безопасных автомобилей, его приводят ведущие специализированные СМИ. В числе лидеров по результатам испытаний оказалась Lada Vesta.
Отечественная модель смогла набрать 14,1 балла и завоевать по шкале 4 «звезды» безопасности, взяв «бронзу». Как отмечают организаторы события, это лучший результат за всю историю российского автопрома. Vesta, по мнению испытателей, незначительно уступает седану Volkswagen Polo, который занял 2 место и получил аналогичные 4 «звезды», правда, при 14,3 баллах.
Самым безопасным автомобилем, по версии ARCAP, стал новый Hyundai Solaris, набравший максимально возможные 16 баллов и 4 «звезды». Безопасность приборной панели этого авто для водителя и пассажиров доказана в ходе испытаний, хотя ранее ставилась под сомнение.
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Добавим также, что сейчас проходят испытания версии Vesta SW. По имеющейся информации, новинка поступит дилерам уже осенью. О системах безопасности модели, правда, пока не сообщается.
Комплектации и технические характеристики
|ВАЗ Lada Vesta 1.8 АМТ
|Volkswagen Polo Trendline 1.6 MT
|Год выпуска, с
|2016
|2015
|Год выпуска, по
|2017
|2016
|Кузов
|седан
|седан
|Количество дверей/мест
|4/5
|4/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|122
|110
|Объем двигателя
|1774
|1598
|Тип трансмисии
|роботизированная 5
|Механическая 5-ступенчатая
|Привод
|передний
|передний
|Городской цикл
|7.8
|Загородный цикл
|4.6
|Смешанный цикл
|7.2
|5.8
|Топливо
|АИ-95
|АИ-95
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