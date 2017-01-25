Lada вошла в 20 самых популярных европейских брендов
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Как уточняет агентство «Автостат», с учетом российских продаж бренд занял 19 место из 20 лидеров продаж новых автомобилей в странах Европы. За год продано 274 900 ед. Lada.
Объем продаж марки за год снизился на 0,5 %. Примечательно, что Lada опережает такие компании, как Honda, Mitsubishi и Suzuki.
Лидерские позиции на европейском автомобильном рынке по-прежнему удерживает Volkswagen, спрос на автомобили которого увеличился на 0,6 %, что выражается в 2 220 000 проданных экземплярах. В тройку лидеров также смогли попасть бренды Renault и Ford, которые смогли реализовать 1 620 000 и 1 460 000 автомобилей соответственно – на 10 % и на 2 % больше, чем в прошлом году, соответственно.
Каждую субботу мы с друзьями ходим в баню попариться, очень хорошо после нее, если конечно с алкоголем не переусердствовать, а то потом на утро не очень хорошо, после последней бани все выходные проболел похмельем.
Lada вошла в 20 самых популярных европейских брендов
Объем продаж марки за год снизился на 0,5 %. Примечательно, что Lada опережает такие компании, как Honda, Mitsubishi и Suzuki. Лидерские позиции на европейском автомобильном рынке по-прежнему удерживает Volkswagen, спрос на автомобили которого увеличился на 0,6 %, что выражается в 2 220 000 проданных экземплярах. В тройку лидеров также смогли попасть бренды Renault и Ford, которые смогли реализовать 1 620 000 и 1 460 000 автомобилей соответственно – на 10 % и на 2 % больше, чем в прошлом году, соответственно.
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