21 июня 2017, 15:23

«Ладу Икс Рэй» решили сделать «эксклюзивной». Будет ли спрос?

Дилерские центры Lada приступили к приему заказов на Xray в комплектации Exclusive. Стартовая стоимость с механической коробкой передач - 805 900 рублей, с автоматизированной механической трансмиссией – 830 900 рублей.
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На предприятии говорят, что адресуют новую комплектацию самым требовательным клиентам. В салоне смонтированы светлые сиденья бежевого оттенка с обивкой, сочетающей эко-кожу и алькантару.

Декоративная отстрочка на отделке рулевого колеса из эко-кожи, чехле селектора КПП и декоративных вставках из эко-кожи в зоне подлокотников двери водителя и переднего пассажира выполнена нитями светло-бежевого цвета. Есть черные глянцевые вставки на передней панели и дверях, стальные накладки на педали и текстильные коврики.

Появилась подсветка карманов передних дверей, зон в ногах водителя и переднего пассажира, центрального тоннеля и проемов передних дверей. В списке оснащения значатся: климат-контроль, 17-дюймовые диски колес, обогрев лобового стекла, камера заднего вида, мультимедиа с навигатором.

Купить авто Lada Лада Икс Рей, Х-Рей, X Ray

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум ВАЗ Lada Xray
форма кузова концепта была очень красива в отличии от от предлагаемой к продаже. Ввиду этого продажи будут менее массовыми.
Дмитрий
Lada Xray Sport будут выпускать в следующем году
Да, действительно хороший вариант для тест-драйва. Рекомендую проверить ваш ТС -мой оказался в аресте, пришлось оплачивать все долги.Ребята, проверяйте прежде чем продавать или покупать!
UGO
Стартует серийное производство кроссовера Lada Xray
Допущена большая ошибка, авто нужно было бы выпускать с полным приводом, а только с передним желающих будет не много. Так что думайте и смодэрнизируйте под полный привод, это мой вам совет...
Александр
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«Ладу Икс Рэй» решили сделать «эксклюзивной». Будет ли спрос?
На предприятии говорят, что адресуют новую комплектацию самым требовательным клиентам. В салоне смонтированы светлые сиденья бежевого оттенка с обивкой, сочетающей эко-кожу и алькантару. Декоративная отстрочка на отделке рулевого колеса из эко-кожи, чехле селектора КПП и декоративных вставках из эко-кожи в зоне подлокотников двери водителя и переднего пассажира выполнена нитями светло-бежевого цвета. Есть черные глянцевые вставки на передней панели и дверях, стальные накладки на педали и текстильные коврики. Появилась подсветка карманов передних дверей, зон в ногах водителя и переднего пассажира, центрального тоннеля и проемов передних дверей. В списке оснащения значатся: климат-контроль, 17-дюймовые диски колес, обогрев лобового стекла, камера заднего вида, мультимедиа с навигатором.
2017-06-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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