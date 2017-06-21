«Ладу Икс Рэй» решили сделать «эксклюзивной». Будет ли спрос?
На предприятии говорят, что адресуют новую комплектацию самым требовательным клиентам. В салоне смонтированы светлые сиденья бежевого оттенка с обивкой, сочетающей эко-кожу и алькантару.
Декоративная отстрочка на отделке рулевого колеса из эко-кожи, чехле селектора КПП и декоративных вставках из эко-кожи в зоне подлокотников двери водителя и переднего пассажира выполнена нитями светло-бежевого цвета. Есть черные глянцевые вставки на передней панели и дверях, стальные накладки на педали и текстильные коврики.
Появилась подсветка карманов передних дверей, зон в ногах водителя и переднего пассажира, центрального тоннеля и проемов передних дверей. В списке оснащения значатся: климат-контроль, 17-дюймовые диски колес, обогрев лобового стекла, камера заднего вида, мультимедиа с навигатором.
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