12 июля 2017, 13:55
Lamborghini Aventador SV стал мощнее
Специалисты тюнинг-ателье Novitec Torado подготовили свое видение итальянского родстера Lamborghini Aventador SV. Автомобиль получил карбоновые элементы и более мощный силовой агрегат.
Lamborghini Aventador
700 л.с
Новый от 17 615 000 до 21 450 000 Р
Также тюнеры установили на суперкар новую выхлопную систему и усиленную подвеску. Спереди новинка имеет 20-дюймовые колесные диски, а сзади – 21-дюймовые. Всего тюнинг-ателье выпустит несколько экземпляров этой модели. Стоимость улучшенного Lamborghini Aventador SV пока не сообщается.
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Комментарии пользователей
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Блин, езжу на работу - быстро, но бензину много жрет собака, наверно придется поменять на малолитражку с гибридом.
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Ахуенная тачка! подарите мне её!!! =) )
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