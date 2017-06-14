14 июня 2017, 16:36
Lamborghini настраивает звук своих суперкаров в новой лаборатории
С 5 000 до 7 000 кв. метров расширена площадь подразделений Lamborghini, занятых разработкой прототипов и предсерийных спорткаров. Сделано это в ходе реализуемой программы увеличения производственных мощностей, связанной с подготовкой к запуску кроссовера Urus.
В частности, была введена в эксплуатацию новая акустическая лаборатория. Смонтированное в ее стенах современное оборудование позволяет настраивать отдельные тоны и создавать звуковые эффекты, характерные для спортивных Lamborghini.
В фирменном релизе компании сообщается, что данная лаборатория будет использоваться в том числе для акустической доводки облегченных компонентов, а это, как подчеркивается, одна из основных компетенций автопроизводителя.
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Блин, езжу на работу - быстро, но бензину много жрет собака, наверно придется поменять на малолитражку с гибридом.
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Ахуенная тачка! подарите мне её!!! =) )
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