14 июня 2017, 16:36

Lamborghini настраивает звук своих суперкаров в новой лаборатории

С 5 000 до 7 000 кв. метров расширена площадь подразделений Lamborghini, занятых разработкой прототипов и предсерийных спорткаров. Сделано это в ходе реализуемой программы увеличения производственных мощностей, связанной с подготовкой к запуску кроссовера Urus.
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Lamborghini настраивает звук своих суперкаров в новой лаборатории Lamborghini

В частности, была введена в эксплуатацию новая акустическая лаборатория. Смонтированное в ее стенах современное оборудование позволяет настраивать отдельные тоны и создавать звуковые эффекты, характерные для спортивных Lamborghini.

В фирменном релизе компании сообщается, что данная лаборатория будет использоваться в том числе для акустической доводки облегченных компонентов, а это, как подчеркивается, одна из основных компетенций автопроизводителя.

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Форум Lamborghini Reventon
Блин, езжу на работу - быстро, но бензину много жрет собака, наверно придется поменять на малолитражку с гибридом.
lamba
Lamborghini Veneno не удовлетворил хозяина
FGNFGNFGGHMGHJHH
ВЛАД
Гибридный Lamborghini Ankonian
Ахуенная тачка! подарите мне её!!! =) )
Dj_KseNoN
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Lamborghini настраивает звук своих суперкаров в новой лаборатории
В частности, была введена в эксплуатацию новая акустическая лаборатория. Смонтированное в ее стенах современное оборудование позволяет настраивать отдельные тоны и создавать звуковые эффекты, характерные для спортивных Lamborghini.В фирменном релизе компании сообщается, что данная лаборатория будет использоваться в том числе для акустической доводки облегченных компонентов, а это, как подчеркивается, одна из основных компетенций автопроизводителя.
2017-06-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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