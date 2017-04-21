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21 апреля 2017, 00:34

Lamborghini обосновалась на берегах Невы и ждет вывода на рынок кроссовера Urus

В течение ближайших 2 лет Lamborghini намерена удвоить мировые продажи своих автомобилей. Вместо нынешних 3,5 тыс. единиц компания хотела бы ежегодно реализовывать до 7 тыс. машин. Об этом заявил председатель совета директоров Lamborghini Automobili S.p.A. Стефано Доменикали, посетивший Санкт-Петербург 20 апреля 2017 года.
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Lamborghini обосновалась на берегах Невы и ждет вывода на рынок кроссовера Urus Lamborghini Urus
Lamborghini
Санкт-Петербург, Пулковское ш., 14

Причина визита в город на Неве оказалась самая что не есть торжественная – на Пулковском шоссе, 14 открылся первый на Северо-Западе и второй в России шоу-рум итальянского бренда. Он оказался как бы «зажатым» среди помпезных комплексов Mercedes-Benz и Porsche, принадлежащих тому собственнику – компании «Автодом». Однако, скромные (на их фоне) размеры не умаляют достоинств шоу-рума – «Lamborghini Санкт-Петербург» охарактеризован как первый дилерский центр в России, полностью соответствующий новым стандартам CI/CD.  
 
Стефано Доменикали нашел нечто общее в названиях нашего города и местечка Сант Агата-Болоньезе, где производятся знаменитые суперкары. При этом ему понравился новый автоцентр, который пополнил собой копилку из 135 аналогичных шоу-румов марки по всему миру. Он заявил, что достойным «экспонатом» в этом новом здании в скором времени станет готовящийся к выходу на мировой рынок кроссовер Urus (цена - порядка 250 000 евро).
Стефано Доменикали, председатель совета директоров компании Lamborghini Automobili S.p.A. « Необходимость в увеличении пространства шоу-румов, легшая в основу новых стандартов CI/CD, вызвано именно скорым появлением кроссовера Ursus. Премьера автомобиля запланирована на начало декабря текущего года, сразу после нее начнется отгрузка суперкаров заказчикам. В России Ursus появится во II половине 2018-го »
Стефано Доменикали, председатель совета директоров компании Lamborghini Automobili S.p.A.
Сергей Мордовин, управляющий директор «Lamborghini АО «Автодом», заявил, что предзаказы на новый Lamborghini уже стартовали, и набралось несколько десятков желающих стать его владельцами. В том числе жителей Санкт-Петербурга. По его словам, не так просто охарактеризовать портрет современного владельца Lamborghini. «Это может быть и мечтатель в возрасте 23 лет, которому родители помогли с покупкой, и успешный 35-летний бизнесмен, и даже девушка», - заметил г-н Мордовин.
Lamborghini Urus
Новый 15 000 000 Р

То, что средний возраст клиентов марки молодеет год от года подтвердил и Стефано Доменикали. По его информации, в мире средний возраст таких счастливчиков составляет от 30 до 45 лет.
 
Российские продажи Lamborghini в 2016 году увеличились на 40%, в году нынешнем ожидается повторение прошлогоднего успеха, а это чуть более 30 экземпляров. Это преимущественно 2 модели бренда и их многочисленные вариации. В 2017-м на наш рынок выходит 640-сильный Huracan Performante – новый рекордсмен Нюрбургринга, прошедший знаменитую «Северную петлю» с результатом 6.52.01 мин. Российская премьера суперкара прошла вчера, в рамках открытия петербургского шоу-рума.
 
 
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Huracan Performante продемонстрирует свое итальянское «жало» в июле на трассе Moscow Raceway – гонка обещает быть зрелищной. А в конце года, аккурат в преддверии запуска Urus в Москве будет открыт флагманский дилерский центр Lamborghini, общая площадь которого составит более 1300 кв. метров. В настоящее время компания объявила тендер по поиску партнера в Южном федеральном округе.
 
Иван Братуха
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Форум Lamborghini Reventon
Блин, езжу на работу - быстро, но бензину много жрет собака, наверно придется поменять на малолитражку с гибридом.
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Гибридный Lamborghini Ankonian
Ахуенная тачка! подарите мне её!!! =) )
Dj_KseNoN
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Lamborghini обосновалась на берегах Невы и ждет вывода на рынок кроссовера Urus
{{guide_255734}} Причина визита в город на Неве оказалась самая что не есть торжественная – на Пулковском шоссе, 14 открылся первый на Северо-Западе и второй в России шоу-рум итальянского бренда. Он оказался как бы «зажатым» среди помпезных комплексов Mercedes-Benz и Porsche, принадлежащих тому собственнику – компании «Автодом». Однако, скромные (на их фоне) размеры не умаляют достоинств шоу-рума – «Lamborghini Санкт-Петербург» охарактеризован как первый дилерский центр в России, полностью соответствующий новым стандартам CI/CD.   Стефано Доменикали нашел нечто общее в названиях нашего города и местечка Сант Агата-Болоньезе, где производятся знаменитые суперкары. При этом ему понравился новый автоцентр, который пополнил собой копилку из 135 аналогичных шоу-румов марки по всему миру. Он заявил, что достойным «экспонатом» в этом новом здании в скором времени станет готовящийся к выходу на мировой рынок кроссовер Urus (цена - порядка 250 000 евро).{{person_73_Необходимость в увеличении пространства шоу-румов, легшая в основу новых стандартов CI/CD, вызвано именно скорым появлением кроссовера Ursus. Премьера автомобиля запланирована на начало декабря текущего года, сразу после нее начнется отгрузка суперкаров заказчикам. В России Ursus появится во II половине 2018-го}}Сергей Мордовин, управляющий директор «Lamborghini АО «Автодом», заявил, что предзаказы на новый Lamborghini уже стартовали, и набралось несколько десятков желающих стать его владельцами. В том числе жителей Санкт-Петербурга. По его словам, не так просто охарактеризовать портрет современного владельца Lamborghini. «Это может быть и мечтатель в возрасте 23 лет, которому родители помогли с покупкой, и успешный 35-летний бизнесмен, и даже девушка», - заметил г-н Мордовин.{{model_3157}} То, что средний возраст клиентов марки молодеет год от года подтвердил и Стефано Доменикали. По его информации, в мире средний возраст таких счастливчиков составляет от 30 до 45 лет. Российские продажи Lamborghini в 2016 году увеличились на 40%, в году нынешнем ожидается повторение прошлогоднего успеха, а это чуть более 30 экземпляров. Это преимущественно 2 модели бренда и их многочисленные вариации. В 2017-м на наш рынок выходит 640-сильный Huracan Performante – новый рекордсмен Нюрбургринга, прошедший знаменитую «Северную петлю» с результатом 6.52.01 мин. Российская премьера суперкара прошла вчера, в рамках открытия петербургского шоу-рума. {{gallery_818}} Huracan Performante продемонстрирует свое итальянское «жало» в июле на трассе Moscow Raceway – гонка обещает быть зрелищной. А в конце года, аккурат в преддверии запуска Urus в Москве будет открыт флагманский дилерский центр Lamborghini, общая площадь которого составит более 1300 кв. метров. В настоящее время компания объявила тендер по поиску партнера в Южном федеральном округе.  
2017-04-21
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