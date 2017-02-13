13 февраля 2017, 18:58

Lamborghini PoloStorico показал восстановленный 350 GT

Подразделение исторических автомобилей Lamborghini PoloStorico впервые приняло участие в международной выставке исторических автомобилей Retromobile в Париже.
На стенде Lamborghini PoloStorico публике представили Lamborghini 350 GT с шасси под номером 0121 - один из первых экземпляров, выпущенных Automobili Lamborghini, и первый автомобиль 350 GT, восстановленный историческим подразделением компании.
 
Реставрация кузова и интерьера заняла 1 150 часов рабочего времени, еще 780 часов потрачено на проверку исправности всех механических и электрических систем. Выполнение этих операций позволило вернуть автомобилю его облик и сохранить аутентичность. Восстановление выполняется исключительно с использованием оригинальных запасных частей Lamborghini, которые в отдельных случаях подлежат специальной реставрации.
 
В случае с моделью 350 GT, представленной на выставке Rétromobile 2017, особое внимание уделено восстановлению систем охлаждения двигателя и подачи топлива, а также тормозной системы.
 
Данный проект - четвертый для Lamborghini PoloStorico. Ранее были восстановлены автомобили моделей Miura, LM002 и Countach.
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Блин, езжу на работу - быстро, но бензину много жрет собака, наверно придется поменять на малолитражку с гибридом.
lamba
Lamborghini Veneno не удовлетворил хозяина
FGNFGNFGGHMGHJHH
ВЛАД
Гибридный Lamborghini Ankonian
Ахуенная тачка! подарите мне её!!! =) )
Dj_KseNoN
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Lamborghini PoloStorico показал восстановленный 350 GT
На стенде Lamborghini PoloStorico публике представили Lamborghini 350 GT с шасси под номером 0121 - один из первых экземпляров, выпущенных Automobili Lamborghini, и первый автомобиль 350 GT, восстановленный историческим подразделением компании. Реставрация кузова и интерьера заняла 1 150 часов рабочего времени, еще 780 часов потрачено на проверку исправности всех механических и электрических систем. Выполнение этих операций позволило вернуть автомобилю его облик и сохранить аутентичность. Восстановление выполняется исключительно с использованием оригинальных запасных частей Lamborghini, которые в отдельных случаях подлежат специальной реставрации. В случае с моделью 350 GT, представленной на выставке Rétromobile 2017, особое внимание уделено восстановлению систем охлаждения двигателя и подачи топлива, а также тормозной системы. Данный проект - четвертый для Lamborghini PoloStorico. Ранее были восстановлены автомобили моделей Miura, LM002 и Countach.
2017-02-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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