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24 мая 2017, 17:01
Lamborghini построит новый цех окраски для вседорожников
Lamborghini анонсирует начало строительства нового окрасочного цеха для своего кроссовера Urus, который выйдет на рынок в следующем году. Строительные работы будут завершены в конце 2018 года.
Lamborghini Urus
Новый 15 000 000 Р
По достижении полной мощности на производстве будет дополнительно организовано 200 новых рабочих мест. В связи с запуском третьего автомобиля в модельном ряду Lamborghini компания уже наняла 500 новых сотрудников.
Комплекс окраски будет оснащен современным оборудованием, которое позволяет снизить негативное воздействие на окружающую среду. Решение о строительстве нового цеха было одобрено организационным соглашением между компанией и профсоюзом о системе рабочих смен.
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Блин, езжу на работу - быстро, но бензину много жрет собака, наверно придется поменять на малолитражку с гибридом.
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Ахуенная тачка! подарите мне её!!! =) )
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