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24 мая 2017, 17:01

Lamborghini построит новый цех окраски для вседорожников

Lamborghini анонсирует начало строительства нового окрасочного цеха для своего кроссовера Urus, который выйдет на рынок в следующем году. Строительные работы будут завершены в конце 2018 года.
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Lamborghini Urus
Новый 15 000 000 Р
Площадь комплекса превысит 10 000 квадратных метров. После ввода в эксплуатацию общая площадь производственных помещений компании вырастет до более чем 160 000 кв.м.

По достижении полной мощности на производстве будет дополнительно организовано 200 новых рабочих мест. В связи с запуском третьего автомобиля в модельном ряду Lamborghini компания уже наняла 500 новых сотрудников.

Комплекс окраски будет оснащен современным оборудованием, которое позволяет снизить негативное воздействие на окружающую среду. Решение о строительстве нового цеха было одобрено организационным соглашением между компанией и профсоюзом о системе рабочих смен.

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Блин, езжу на работу - быстро, но бензину много жрет собака, наверно придется поменять на малолитражку с гибридом.
lamba
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FGNFGNFGGHMGHJHH
ВЛАД
Гибридный Lamborghini Ankonian
Ахуенная тачка! подарите мне её!!! =) )
Dj_KseNoN
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Lamborghini построит новый цех окраски для вседорожников
{{model_3157}}Площадь комплекса превысит 10 000 квадратных метров. После ввода в эксплуатацию общая площадь производственных помещений компании вырастет до более чем 160 000 кв.м.По достижении полной мощности на производстве будет дополнительно организовано 200 новых рабочих мест. В связи с запуском третьего автомобиля в модельном ряду Lamborghini компания уже наняла 500 новых сотрудников.Комплекс окраски будет оснащен современным оборудованием, которое позволяет снизить негативное воздействие на окружающую среду. Решение о строительстве нового цеха было одобрено организационным соглашением между компанией и профсоюзом о системе рабочих смен.
2017-05-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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