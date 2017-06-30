Lamborghini представил в Гудвуде спецверсии суперкаров
Также в рамках фестиваля впервые на территории Великобритании показан Huracаn Performante с двигателем V10. Дополняет экспозицию новое поколение Aventador S. Автомобиль получил обновленную подвеску, увеличенную мощность двигателя (740 л. с.). Улучшенная динамика вождения достигается за счет системы полного привода.
Спецверсия Aventador S была создана студией Lamborghini Ad Personam в сотрудничестве с дизайн-центром Lamborghini Centro Stile. Кузов автомобиля окрашен в серый матовый цвет Grigio Acheso. На него установлен полный пакет внешнего навесного оборудования из глянцевого углеволокна, в том числе панель крыши без дополнительной окраски. Облик суперкара дополняют глянцево-черные колесные диски Dianthus, оранжевые тормозные суппорты и матовый черный наконечник выхлопных труб.
Комплектации и технические характеристики
|Lamborghini Huracan 5.2 AMT
|Lamborghini Aventador LP 700-4 6.5 AMT
|Год выпуска, с
|2014
|2011
|Год выпуска, по
|2014
|2014
|Кузов
|купе
|купе
|Количество дверей/мест
|2
|Тип двигателя
|бензин
|Мощность, л.с./ об/мин
|610 / 449 при 8250
|700
|Объем двигателя
|5204
|Тип трансмисии
|робот 7
|Привод
|полный
|полный
|Городской цикл
|17.8
|27.3
|Загородный цикл
|9.4
|11.3
|Смешанный цикл
|12.5
|Топливо
|АИ-98
|бензин
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