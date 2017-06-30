30 июня 2017, 11:02

Lamborghini представил в Гудвуде спецверсии суперкаров

На фестивале скорости в Гудвуде Lamborghini представил особую версию суперкара Centenario. Тираж купе стоимостью 1,75 млн евро составил всего 20 экземпляров.
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  Lamborghini представил в Гудвуде спецверсии суперкаров Lamborghini Huracan, Lamborghini Aventador Lamborghini представил в Гудвуде спецверсии суперкаров
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До 100 км/ч суперкар разгоняется всего за 2,8 секунды, а его максимальная скорость достигает 350 км/ч. Такие показатели обеспечивает 770-сильный двигатель V12. В настоящее время все автомобили проданы, их передача клиентам уже началась.

Также в рамках фестиваля впервые на территории Великобритании показан Huracаn Performante с двигателем V10. Дополняет экспозицию новое поколение Aventador S. Автомобиль получил обновленную подвеску, увеличенную мощность двигателя (740 л. с.). Улучшенная динамика вождения достигается за счет системы полного привода.

Спецверсия Aventador S была создана студией Lamborghini Ad Personam в сотрудничестве с дизайн-центром Lamborghini Centro Stile. Кузов автомобиля окрашен в серый матовый цвет Grigio Acheso. На него установлен полный пакет внешнего навесного оборудования из глянцевого углеволокна, в том числе панель крыши без дополнительной окраски. Облик суперкара дополняют глянцево-черные колесные диски Dianthus, оранжевые тормозные суппорты и матовый черный наконечник выхлопных труб.

Комплектации и технические характеристики

Lamborghini Huracan 5.2 AMTLamborghini Aventador LP 700-4 6.5 AMT
Год выпуска, с2014 2011
Год выпуска, по2014 2014
Кузовкупе купе
Количество дверей/мест2
Тип двигателябензин
Мощность, л.с./ об/мин610 / 449 при 8250 700
Объем двигателя5204
Тип трансмисииробот 7
Приводполный полный
Городской цикл17.8 27.3
Загородный цикл9.4 11.3
Смешанный цикл12.5
ТопливоАИ-98 бензин
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Новинки и концепт кары Ламборджини Хуракан, Авентадор

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Форум Lamborghini Reventon
Блин, езжу на работу - быстро, но бензину много жрет собака, наверно придется поменять на малолитражку с гибридом.
lamba
Lamborghini Veneno не удовлетворил хозяина
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Lamborghini представил в Гудвуде спецверсии суперкаров
{{material_119668}}До 100 км/ч суперкар разгоняется всего за 2,8 секунды, а его максимальная скорость достигает 350 км/ч. Такие показатели обеспечивает 770-сильный двигатель V12. В настоящее время все автомобили проданы, их передача клиентам уже началась.Также в рамках фестиваля впервые на территории Великобритании показан Huracаn Performante с двигателем V10. Дополняет экспозицию новое поколение Aventador S. Автомобиль получил обновленную подвеску, увеличенную мощность двигателя (740 л. с.). Улучшенная динамика вождения достигается за счет системы полного привода.Спецверсия Aventador S была создана студией Lamborghini Ad Personam в сотрудничестве с дизайн-центром Lamborghini Centro Stile. Кузов автомобиля окрашен в серый матовый цвет Grigio Acheso. На него установлен полный пакет внешнего навесного оборудования из глянцевого углеволокна, в том числе панель крыши без дополнительной окраски. Облик суперкара дополняют глянцево-черные колесные диски Dianthus, оранжевые тормозные суппорты и матовый черный наконечник выхлопных труб.
2017-06-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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