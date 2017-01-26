Lamborghini выпустит компактный спорткар

По словам топ-менеджмента, концерн обдумывает такую перспективу. Отмечается, что новая модель в случае выпуска будет построена на базе уже имеющихся узлов Lamborghini.
Как отмечает глава компании Стефано Доменикали, в современных условиях спорткары нуждаются в модульных платформах. По его мнению, так следует поступать и потому, что компания не может выпускать под каждую модель шасси, моторы и трансмиссии.
Отметим, что сейчас в модельном ряду Lamborghini есть 2 спорткара - Aventador и Huracan.
В 2018 году модельный ряд Lamborghini пополнится еще одним спорткаром - кроссовером Urus, также в планах у руководства компании - выпуск еще и спортивного седана.
Как отмечает глава компании Стефано Доменикали, в современных условиях спорткары нуждаются в модульных платформах. По его мнению, так следует поступать и потому, что компания не может выпускать под каждую модель шасси, моторы и трансмиссии. Отметим, что сейчас в модельном ряду Lamborghini есть 2 спорткара - Aventador и Huracan. В 2018 году модельный ряд Lamborghini пополнится еще одним спорткаром - кроссовером Urus, также в планах у руководства компании - выпуск еще и спортивного седана.
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