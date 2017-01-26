26 января 2017, 13:45

Lamborghini выпустит компактный спорткар

По словам топ-менеджмента, концерн обдумывает такую перспективу. Отмечается, что новая модель в случае выпуска будет построена на базе уже имеющихся узлов Lamborghini.
Как отмечает глава компании Стефано Доменикали, в современных условиях спорткары нуждаются в модульных платформах. По его мнению, так следует поступать и потому, что компания не может выпускать под каждую модель шасси, моторы и трансмиссии.
 
Отметим, что сейчас в модельном ряду Lamborghini есть 2 спорткара - Aventador и Huracan.
 
В 2018 году модельный ряд Lamborghini пополнится еще одним спорткаром - кроссовером Urus, также в планах у руководства компании - выпуск еще и спортивного седана.
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Отзывы по теме
Форум Lamborghini Reventon
Блин, езжу на работу - быстро, но бензину много жрет собака, наверно придется поменять на малолитражку с гибридом.
lamba
Lamborghini Veneno не удовлетворил хозяина
FGNFGNFGGHMGHJHH
ВЛАД
Гибридный Lamborghini Ankonian
Ахуенная тачка! подарите мне её!!! =) )
Dj_KseNoN
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Lamborghini выпустит компактный спорткар
Как отмечает глава компании Стефано Доменикали, в современных условиях спорткары нуждаются в модульных платформах. По его мнению, так следует поступать и потому, что компания не может выпускать под каждую модель шасси, моторы и трансмиссии. Отметим, что сейчас в модельном ряду Lamborghini есть 2 спорткара - Aventador и Huracan. В 2018 году модельный ряд Lamborghini пополнится еще одним спорткаром - кроссовером Urus, также в планах у руководства компании - выпуск еще и спортивного седана.
2017-01-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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