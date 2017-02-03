3 февраля 2017, 15:49

Land Cruiser Prado в версии Invincible X презентовали в Великобритании

Toyota подготовила специально для британского рынка особое исполнение внедорожника Land Cruiser Prado, который там, правда, официально Prado не называется. Модель оценивается в 57 880 фунтов.
За эти деньги покупатель получает сразу целый ряд опций, которых нет в версиях авто для других стран, в частности, зеркала заднего вида в хроме, 18-дюймовые колесные диски в матовой чёрной окраске.
 
Салон по выбору покупателя можно оформить в различных вариантах кожаной обивки. Также во всех Invincible X предусмотрены климатическая установка с 3 зонами и люк, а также пакет функций, отвечающих за безопасность.
 
Необходимо отметить, что Invincible X оборудуется исключительно 2,8-литровым дизельным двигателем, работающим в паре с 6-скоростным «автоматом».

Комплектации и технические характеристики

Toyota Land Cruiser Prado Элеганс 4.0 АТ 4х4
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузоввнедорожник
Количество дверей/мест5/7
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин282
Объем двигателя3956
Тип трансмисииАвтоматическая, 6-ступенчатая
Приводполный
Городской цикл14.5
Загородный цикл8.4
Смешанный цикл10.6
ТопливоАИ-95
Все характеристики
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Land Cruiser Prado в версии Invincible X презентовали в Великобритании
За эти деньги покупатель получает сразу целый ряд опций, которых нет в версиях авто для других стран, в частности, зеркала заднего вида в хроме, 18-дюймовые колесные диски в матовой чёрной окраске. Салон по выбору покупателя можно оформить в различных вариантах кожаной обивки. Также во всех Invincible X предусмотрены климатическая установка с 3 зонами и люк, а также пакет функций, отвечающих за безопасность. Необходимо отметить, что Invincible X оборудуется исключительно 2,8-литровым дизельным двигателем, работающим в паре с 6-скоростным «автоматом».
2017-02-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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