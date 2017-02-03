Land Cruiser Prado в версии Invincible X презентовали в Великобритании
Вконтакте
Facebook
Toyota подготовила специально для британского рынка особое исполнение внедорожника Land Cruiser Prado, который там, правда, официально Prado не называется. Модель оценивается в 57 880 фунтов.
За эти деньги покупатель получает сразу целый ряд опций, которых нет в версиях авто для других стран, в частности, зеркала заднего вида в хроме, 18-дюймовые колесные диски в матовой чёрной окраске.
Салон по выбору покупателя можно оформить в различных вариантах кожаной обивки. Также во всех Invincible X предусмотрены климатическая установка с 3 зонами и люк, а также пакет функций, отвечающих за безопасность.
Необходимо отметить, что Invincible X оборудуется исключительно 2,8-литровым дизельным двигателем, работающим в паре с 6-скоростным «автоматом».
LandCruiser Prado известен во всем мире и давно зарекомендовал себя с самой лучшей стороны. Это Японский Внедорожник. Именно так, с большой буквы. Оба эти слова могут много рассказать об этой машине. Японский - значит надежный во всем. И в механике, и в управляемости, и в технических параметрах. Эта ...
Киа собирается в Корее! Я обладатель второй машины мохава 7мест с пневма подвеской, вывожу с Кореи сам лично, никаких косяков сборке нет, не надо сравнивать с дилерской сборкой где не хватает деталей половина на кузове и внутри кнопки не все.. каждый кто покупает дилерскую машину потом сравнивает с Корейской ...
Интересно почему поставку начали в феврале когда зима пошла на уболь! Интересный факт что соляра стала лучше и что делать зимой если залил летнию соляру? Наверно ждать весны? Извесно, что дизель холодный по сути как он пведет себя в -40? Прошлая зима показала, что некоторая "зимняя" соляра застыла в ...
Land Cruiser Prado в версии Invincible X презентовали в Великобритании
За эти деньги покупатель получает сразу целый ряд опций, которых нет в версиях авто для других стран, в частности, зеркала заднего вида в хроме, 18-дюймовые колесные диски в матовой чёрной окраске. Салон по выбору покупателя можно оформить в различных вариантах кожаной обивки. Также во всех Invincible X предусмотрены климатическая установка с 3 зонами и люк, а также пакет функций, отвечающих за безопасность. Необходимо отметить, что Invincible X оборудуется исключительно 2,8-литровым дизельным двигателем, работающим в паре с 6-скоростным «автоматом».
В избранное