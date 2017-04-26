41
26 апреля 2017, 09:12

Land Rover борется со своими китайскими «двойниками»

Концерн Jaguar Land Rover проиграл в суде, пытаясь запретить китайский кроссовер Landwind X7, точь-в-точь копирующий внешность модели Range Rover Evoque. Тем не менее, бренд намерен продолжать разбирательства.
^
«У Landwind дела идут хорошо и продается X7 хорошо, но мы знаем, что это наша машина», - заявил по итогам слушания гендиректор Jaguar Land Rover Ральф Шпет.
 
Кроссовер Landwind X7 вышел на рынок в ноябре 2014 года: модель получила практически идентичный Range Rover Evoque дизайн, включая силуэт, линию крыши и остекления, оптику и большую часть поверхности кузова. Когда в Китае выпустили кроссовер Landwind X7, практически полностью копирующий внешность модели Range Rover Evoque, концерн Jaguar Land Rover подал на производителя в суд. 
 
Более того, в интернет-магазине появились наборы с фирменными логотипами Range Rover и решеткой радиатора для установки на Landwind X7. Единственным успехом Land Rover стал судебный запрет на продажу Landwind X7 в Бразилии, где китайская марка открыла представительство.
Купить авто Лендровер, Лэнд Ровер, Ленд Ровер

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:

 
Комментарий появится на сайте после проверки модераторами. Для зарегистрированных пользователей проверки нет и комментарий появляется сразу
Отправить
Отзывы по теме
Форум Land Rover Range Rover Vogue
| Кому: костян Тоже мечтаю
maximux
Форум Land Rover Freelander
Привет ! Купил пару недель назад Ландровер 2.0 дизель 2000г, Через неделю стал включать кондер. При этом когда включал поворотник машина стала глохнуть. В итоге вообще заглохла и незаводится. Все предохранитнли проверил. С толкача пробывал. При включенном зажигании негорит прогрев свечей и вообще ...
Antonio
Форум Land Rover Range Rover
Сильное признание от владельцы Рэнджровера - что для внедорожья у него другое авто :) ) )
Farion
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Land Rover Автомудрость Land Rover АвтоПитер Land Rover Дизайн и тюнинг Land Rover Новинки и концепт кары Land Rover Новости и акции автосалонов Land Rover Автосалоны и дилеры марки Land Rover Аренда и прокат авто марки Land Rover Автоклубы и форумы автозавчастей марки Land Rover Автосервисы и магазины автозапчастей марки Land Rover
Главные материалы
Тест-драйв Volvo V90 Cross Country: больше жизни!
Тест-драйв Geely Emgrand GT: китайский шпион
Какую сумму вы тратите на оплату штрафов ГИБДД?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс B
FAW Vita и еще 82 модели
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники
Subaru Impreza XV и еще 69 моделей
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti FX30 и еще 9 моделей
Класс Купе спортивные
Alfa Romeo Brera и еще 25 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль
Land Rover борется со своими китайскими «двойниками»
«У Landwind дела идут хорошо и продается X7 хорошо, но мы знаем, что это наша машина», - заявил по итогам слушания гендиректор Jaguar Land Rover Ральф Шпет. Кроссовер Landwind X7 вышел на рынок в ноябре 2014 года: модель получила практически идентичный Range Rover Evoque дизайн, включая силуэт, линию крыши и остекления, оптику и большую часть поверхности кузова. Когда в Китае выпустили кроссовер Landwind X7, практически полностью копирующий внешность модели Range Rover Evoque, концерн Jaguar Land Rover подал на производителя в суд.  Более того, в интернет-магазине появились наборы с фирменными логотипами Range Rover и решеткой радиатора для установки на Landwind X7. Единственным успехом Land Rover стал судебный запрет на продажу Landwind X7 в Бразилии, где китайская марка открыла представительство.
2017-04-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Обнинск Саратовская область Архангельск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG