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26 апреля 2017, 09:12
Land Rover борется со своими китайскими «двойниками»
Концерн Jaguar Land Rover проиграл в суде, пытаясь запретить китайский кроссовер Landwind X7, точь-в-точь копирующий внешность модели Range Rover Evoque. Тем не менее, бренд намерен продолжать разбирательства.
«У Landwind дела идут хорошо и продается X7 хорошо, но мы знаем, что это наша машина», - заявил по итогам слушания гендиректор Jaguar Land Rover Ральф Шпет.
Кроссовер Landwind X7 вышел на рынок в ноябре 2014 года: модель получила практически идентичный Range Rover Evoque дизайн, включая силуэт, линию крыши и остекления, оптику и большую часть поверхности кузова. Когда в Китае выпустили кроссовер Landwind X7, практически полностью копирующий внешность модели Range Rover Evoque, концерн Jaguar Land Rover подал на производителя в суд.
Более того, в интернет-магазине появились наборы с фирменными логотипами Range Rover и решеткой радиатора для установки на Landwind X7. Единственным успехом Land Rover стал судебный запрет на продажу Landwind X7 в Бразилии, где китайская марка открыла представительство.
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