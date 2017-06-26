26 июня 2017, 08:21

Land Rover Defender «помолодеет»

Британский автопроизводитель заявил, что новый Land Rover Defender будет ориентирован, прежде всего, на молодежный покупательский сегмент. Компания, возможно, создаст не рестайлинговый вариант автомобиля, а абсолютно новую модель.
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Производитель обещает, что преемник Defender станет самой технически продвинутой моделью Land Rover. В основу внедорожника ляжет алюминиевая платформа, схожая по конструкции с шасси Range Rover, Range Rover Sport и Discovery. От последней модели новинка получит независимую подвеску со стальными пружинами.
 
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Defender выйдет в обычном и удлиненном вариантах - колесной базой размером 2922 и 3120 мм соответственно. По неофициальной информации, автомобиль получит несколько видов бензиновых и дизельных двигателей на 4 и 6 цилиндров. Ранее сообщалось, что Defender будет оснащен экологичным мотором, который применяется в Ford Focus RS.
 
Кроме того, у модели также будет особая версия, предназначенная для использования в условиях тяжелого бездорожья.
 
Автомобиль выйдет на рынок в 2019 году. Собирать Defender британцы планируют на заводе в городе Нитра, который Land Rover намерен построить через пару лет. Ежегодно с конвейера предприятия будет сходить по 100 000 внедорожников.

Комплектации и технические характеристики

Land Rover Defender 2.2 MT
Год выпуска, с2014
Год выпуска, по2014
Кузовуниверсал
Мощность, л.с./ об/мин122
Смешанный цикл11,1
Топливодизель
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Купить авто Лендровер, Лэнд Ровер, Ленд Ровер Дефендер 110

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Отзывы по теме
Форум Land Rover Defender
Мужик похоже совсем больной на всю голову или от жадности своей заломил цену за свой ХЛАМ!370рублей ох..ть) ) ) ) !
Юрий
Почему слабеют внедорожники
| И изо всех сил пытается "сохранить лицо" гордый самурай прошлого, а ныне -Сузуки Джимни. Разменяв кузов и хабы, остаётся верен неразрезным мостам и сумасшедшей тяге на низах. Надолго ли.... ( ( ( ( Так было задумано...
alexsey9999
Land Rover Defender 90 SVX vs Jeep Wrangler Rubicon
простите, но на сколько я знаю в Россию дефендер не поставляется со съемной крышей, а где вы такой нашли?
max
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Land Rover Defender «помолодеет»
Производитель обещает, что преемник Defender станет самой технически продвинутой моделью Land Rover. В основу внедорожника ляжет алюминиевая платформа, схожая по конструкции с шасси Range Rover, Range Rover Sport и Discovery. От последней модели новинка получит независимую подвеску со стальными пружинами. {{material_116703}} Defender выйдет в обычном и удлиненном вариантах - колесной базой размером 2922 и 3120 мм соответственно. По неофициальной информации, автомобиль получит несколько видов бензиновых и дизельных двигателей на 4 и 6 цилиндров. Ранее сообщалось, что Defender будет оснащен экологичным мотором, который применяется в Ford Focus RS. Кроме того, у модели также будет особая версия, предназначенная для использования в условиях тяжелого бездорожья. Автомобиль выйдет на рынок в 2019 году. Собирать Defender британцы планируют на заводе в городе Нитра, который Land Rover намерен построить через пару лет. Ежегодно с конвейера предприятия будет сходить по 100 000 внедорожников.
2017-06-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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