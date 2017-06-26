26 июня 2017, 08:21
Land Rover Defender «помолодеет»
Британский автопроизводитель заявил, что новый Land Rover Defender будет ориентирован, прежде всего, на молодежный покупательский сегмент. Компания, возможно, создаст не рестайлинговый вариант автомобиля, а абсолютно новую модель.
Производитель обещает, что преемник Defender станет самой технически продвинутой моделью Land Rover. В основу внедорожника ляжет алюминиевая платформа, схожая по конструкции с шасси Range Rover, Range Rover Sport и Discovery. От последней модели новинка получит независимую подвеску со стальными пружинами.
Ранее мы писали
Следующее поколение внедорожника land Rover Defender, работа над которым идет полным ходом, станет самой технически ...Читать далее
Defender выйдет в обычном и удлиненном вариантах - колесной базой размером 2922 и 3120 мм соответственно. По неофициальной информации, автомобиль получит несколько видов бензиновых и дизельных двигателей на 4 и 6 цилиндров. Ранее сообщалось, что Defender будет оснащен экологичным мотором, который применяется в Ford Focus RS.
Кроме того, у модели также будет особая версия, предназначенная для использования в условиях тяжелого бездорожья.
Автомобиль выйдет на рынок в 2019 году. Собирать Defender британцы планируют на заводе в городе Нитра, который Land Rover намерен построить через пару лет. Ежегодно с конвейера предприятия будет сходить по 100 000 внедорожников.
Комплектации и технические характеристики
|Land Rover Defender 2.2 MT
|Год выпуска, с
|2014
|Год выпуска, по
|2014
|Кузов
|универсал
|Мощность, л.с./ об/мин
|122
|Смешанный цикл
|11,1
|Топливо
|дизель
|Все характеристики
Читайте по теме
Компания Jaguar Land Rover анонсирует запуск сервис-пакетов для всего модельного ряда
20.03.2017, 03:43
«Jaguar Land Rover Россия» представляет уникальные условия покупки Range Rover Evoque и Range Rover Sport
13.03.2017, 16:23
Что значил 2016 год для Jaguar Land Rover Россия
12.10.2016, 11:10
На «Ленд Роверах», да по доломитовому карьеру
06.06.2016, 21:55
Jaguar Land Rover построил крупнейший в Европе учебный автодром
20.10.2015, 09:17
Полное погружение в мир Jaguar Land Rover
13.09.2014, 09:12
Читайте по теме
Компания Jaguar Land Rover анонсирует запуск сервис-пакетов для всего модельного ряда
20.03.2017, 03:43
«Jaguar Land Rover Россия» представляет уникальные условия покупки Range Rover Evoque и Range Rover Sport
13.03.2017, 16:23
Что значил 2016 год для Jaguar Land Rover Россия
12.10.2016, 11:10
На «Ленд Роверах», да по доломитовому карьеру
06.06.2016, 21:55
Jaguar Land Rover построил крупнейший в Европе учебный автодром
20.10.2015, 09:17
Полное погружение в мир Jaguar Land Rover
13.09.2014, 09:12
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Мужик похоже совсем больной на всю голову или от жадности своей заломил цену за свой ХЛАМ!370рублей ох..ть) ) ) ) !
| И изо всех сил пытается "сохранить лицо" гордый самурай прошлого, а ныне -Сузуки Джимни. Разменяв кузов и хабы, остаётся верен неразрезным мостам и сумасшедшей тяге на низах. Надолго ли.... ( ( ( ( Так было задумано...
простите, но на сколько я знаю в Россию дефендер не поставляется со съемной крышей, а где вы такой нашли?
Интересные разделы
АвтоМосква Land Rover Автомудрость Land Rover АвтоПитер Land Rover Дизайн и тюнинг Land Rover Новинки и концепт кары Land Rover Новости и акции автосалонов Land Rover Автосалоны и дилеры марки Land Rover Аренда и прокат авто марки Land Rover Автоклубы и форумы автозавчастей марки Land Rover Автосервисы и магазины автозапчастей марки Land Rover
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого, налог
в Москве
в Москве
В избранное