Land Rover отмечает 48-летие Range Rover

По этому случаю на канале в YouTube появился 2-минутный видеоролик об эволюции бренда. Первый автомобиль сошел с конвейера в 1969 году, с того момента внедорожник разошелся в количестве 1,7 млн ед.
Изображения автомобилей сопровождаются краткими подписями о ключевых особенностях авто разных лет. Например, о том, что первые образцы Range Rover в конце 60-х годов выпускались под «маскировочным» брендом Velar. Таким образом, в компании пытались придать загадочности новой машине.
Примечательно, что 23 года назад в январе начались продажи оригинальной 3-дверной модели Range Rover. Другой причиной стал старт продаж версии внедорожника под названием SVAutobiography Dynamic. Автомобиль был построен инженерами подразделения Special Vehicle Operations, которые поместили под капот 8-цилиндровый двигатель производительностью 550 л.с. при крутящем моменте 680 Нм.
Скорость 100 км/ч внедорожник способен набрать за 5,4 сек.
Привет !
Купил пару недель назад Ландровер 2.0 дизель 2000г,
Через неделю стал включать кондер. При этом когда включал поворотник машина стала глохнуть. В итоге вообще заглохла и незаводится.
Все предохранитнли проверил. С толкача пробывал.
При включенном зажигании негорит прогрев свечей и вообще ...
Изображения автомобилей сопровождаются краткими подписями о ключевых особенностях авто разных лет. Например, о том, что первые образцы Range Rover в конце 60-х годов выпускались под «маскировочным» брендом Velar. Таким образом, в компании пытались придать загадочности новой машине.Примечательно, что 23 года назад в январе начались продажи оригинальной 3-дверной модели Range Rover. Другой причиной стал старт продаж версии внедорожника под названием SVAutobiography Dynamic. Автомобиль был построен инженерами подразделения Special Vehicle Operations, которые поместили под капот 8-цилиндровый двигатель производительностью 550 л.с. при крутящем моменте 680 Нм.Скорость 100 км/ч внедорожник способен набрать за 5,4 сек.
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