19 января 2017, 09:59

Land Rover отмечает 48-летие Range Rover

По этому случаю на канале в YouTube появился 2-минутный видеоролик об эволюции бренда. Первый автомобиль сошел с конвейера в 1969 году, с того момента внедорожник разошелся в количестве 1,7 млн ед.

Изображения автомобилей сопровождаются краткими подписями о ключевых особенностях авто разных лет. Например, о том, что первые образцы Range Rover в конце 60-х годов выпускались под «маскировочным» брендом Velar. Таким образом, в компании пытались придать загадочности новой машине.

Примечательно, что 23 года назад в январе начались продажи оригинальной 3-дверной модели Range Rover. Другой причиной стал старт продаж версии внедорожника под названием SVAutobiography Dynamic. Автомобиль был построен инженерами подразделения Special Vehicle Operations, которые поместили под капот 8-цилиндровый двигатель производительностью 550 л.с. при крутящем моменте 680 Нм.

Скорость 100 км/ч внедорожник способен набрать за 5,4 сек.

Новости Лендровер, Лэнд Ровер, Ленд Ровер

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Отзывы по теме
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| Кому: костян Тоже мечтаю
maximux
Форум Land Rover Freelander
Привет ! Купил пару недель назад Ландровер 2.0 дизель 2000г, Через неделю стал включать кондер. При этом когда включал поворотник машина стала глохнуть. В итоге вообще заглохла и незаводится. Все предохранитнли проверил. С толкача пробывал. При включенном зажигании негорит прогрев свечей и вообще ...
Antonio
Форум Land Rover Range Rover
Сильное признание от владельцы Рэнджровера - что для внедорожья у него другое авто :) ) )
Farion
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Land Rover отмечает 48-летие Range Rover
Изображения автомобилей сопровождаются краткими подписями о ключевых особенностях авто разных лет. Например, о том, что первые образцы Range Rover в конце 60-х годов выпускались под «маскировочным» брендом Velar. Таким образом, в компании пытались придать загадочности новой машине.Примечательно, что 23 года назад в январе начались продажи оригинальной 3-дверной модели Range Rover. Другой причиной стал старт продаж версии внедорожника под названием SVAutobiography Dynamic. Автомобиль был построен инженерами подразделения Special Vehicle Operations, которые поместили под капот 8-цилиндровый двигатель производительностью 550 л.с. при крутящем моменте 680 Нм.Скорость 100 км/ч внедорожник способен набрать за 5,4 сек.
2017-01-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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