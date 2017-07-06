Dartz продемонстрировала элитный внедорожник Black Alligator
Кузов Black Alligator создан из кевлара и углепластика, а по индивидуальному заказу завод может сделать и бронированную версию с титановыми панелями и кевларовым покрытием. В качестве материалов обшивки салона используются шкуры аллигаторов, ската, акулы и питона. Руль внедорожника украшают кнопки управления из золота и платины, а также логотип, украшенный бриллиантами и рубинами. На транспортном средстве установлен прибор, считывающий инфракрасные лучи, благодаря которому фотографии транспортного средства становятся размытыми и нечеткими.
Компания отмечает, что всего будет выпущено несколько таких автомобилей, и каждый будет по-своему уникален. Представители Dartz подчеркивают, что серийные внедорожники будут отличаться от продемонстрированного концепта главным образом более качественной сборкой элементов кузова.
Приблизительная стоимость автомобиля и дата выхода на рынок пока не известна.
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