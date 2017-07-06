6 июля 2017, 11:00

Dartz продемонстрировала элитный внедорожник Black Alligator

В ходе марафона Gumball 3000 на улицах латвийской столицы был показан концепт модели Black Alligator. «Внедорожник-Франкеншейн», прозванный так в народе из-за своеобразного дизайна, построен на архитектуре Mercedes-AMG GLS 63. Но внешнего сходства у двух автомобилей не так уж много.
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В отличие от «старшего брата», радующего владельцев атмосферным двигателем, латвийский внедорожник прячет под капотом 5,5-литровый битурбированный «движок», генерирующий 585 «лошадей». Будущим покупателям предложат на выбор несколько вариантов силовой установки. Доступными будут мощности в 760, 850, 1100 и 1600 л.с.

Кузов Black Alligator создан из кевлара и углепластика, а по индивидуальному заказу завод может сделать и бронированную версию с титановыми панелями и кевларовым покрытием. В качестве материалов обшивки салона используются шкуры аллигаторов, ската, акулы и питона. Руль внедорожника украшают кнопки управления из золота и платины, а также логотип, украшенный бриллиантами и рубинами. На транспортном средстве установлен прибор, считывающий инфракрасные лучи, благодаря которому фотографии транспортного средства становятся размытыми и нечеткими. 

Компания отмечает, что всего будет выпущено несколько таких автомобилей, и каждый будет по-своему уникален. Представители Dartz подчеркивают, что серийные внедорожники будут отличаться от продемонстрированного концепта главным образом более качественной сборкой элементов кузова.

Приблизительная стоимость автомобиля и дата выхода на рынок пока не известна.

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Отзывы про Хавейл.
| Кому: cudrin А затем, чтобы пассажирам комфортно было, это же не гоночный болид, чтобы не нем виражи закладывать. Зато по нашим дорого ее фиг пробьешь, и едет мягко, у меня до него была ниссан кашкая, так после него мой хавейл как лимузин над колдобинами плывет.
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Dartz продемонстрировала элитный внедорожник Black Alligator
{{material_119528}}В отличие от «старшего брата», радующего владельцев атмосферным двигателем, латвийский внедорожник прячет под капотом 5,5-литровый битурбированный «движок», генерирующий 585 «лошадей». Будущим покупателям предложат на выбор несколько вариантов силовой установки. Доступными будут мощности в 760, 850, 1100 и 1600 л.с.Кузов Black Alligator создан из кевлара и углепластика, а по индивидуальному заказу завод может сделать и бронированную версию с титановыми панелями и кевларовым покрытием. В качестве материалов обшивки салона используются шкуры аллигаторов, ската, акулы и питона. Руль внедорожника украшают кнопки управления из золота и платины, а также логотип, украшенный бриллиантами и рубинами. На транспортном средстве установлен прибор, считывающий инфракрасные лучи, благодаря которому фотографии транспортного средства становятся размытыми и нечеткими.  Компания отмечает, что всего будет выпущено несколько таких автомобилей, и каждый будет по-своему уникален. Представители Dartz подчеркивают, что серийные внедорожники будут отличаться от продемонстрированного концепта главным образом более качественной сборкой элементов кузова.Приблизительная стоимость автомобиля и дата выхода на рынок пока не известна.
2017-07-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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