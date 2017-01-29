Ленинградские автомобили получают «крымские» госномера
Понятно, что это домыслы и юмор. На самом деле, с недавних пор номера с кодом региона «82» стали выдавать вновь регистрируемым автомобилям в Ленинградской области. Просто свои, «47-е» номера, со всевозможными цифровыми вариациями закончились. Автовладельцы, с которыми удалось пообщаться корреспонденту 110km.ru, говорят, что, помимо «крымских» номеров им в МРЭО предлагали на выбор чеченские «95-е». Желающих их получить, со слов наших респондентов, не так и много.
Надо заметить, что Санкт-Петербург далеко не первый российский субъект Федерации, где новым машинам стали предлагать подобные «неместные» номера. Аналогичная картина, как выяснил наш корреспондент, складывается в Пермском крае, Самарской области, Республиках Марий Эл и Чувашия, Мордовии, Ульяновской области.
А вот в Татарстане, как заявили в республиканской ГИБДД, выдача «крымских» номеров не планируется. После полного израсходования предшественников с кодом «116» водителям будут выдавать регистрационные знаки с кодом региона «716».
История с выдачей регистрационных номеров с «82-м»кодом началась еще летом 2016 года. Водители из Кемеровской, Оренбургской Белгородской и ряда других областей активно жаловались на то, что при регистрации автомобиля они получают «не свои» госномера.
ГИБДД, в свою очередь, информирует, что автовладельцы сегодня могут ездить с номерами любого региона, независимо от его официальной регистрации. Так называемые «крымские» номера пользуются популярностью по причине того, что в свое время (при перерегистрации автомобилей в Республике Крым) было изготовлено вдвое больше табличек, чем было необходимо.
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