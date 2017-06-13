Ленобласть финансово поддержит инновации в автопроме
Подать заявку на участие могут промышленные предприятия, которые занимаются испытаниями образцов материалов, продукции, технологического оборудования и оснастки, включая разработку программного обеспечения.
Кроме того, заявки принимаются от тех, кто занят технической поддержкой, настройкой и модификацией автомобильного оборудования. Подробный регламент конкурса на получение субсидии можно узнать на официальном сайте комитета экономического развития и инвестиционной деятельности.
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"В последние годы порядка 2 000 автомобилей ежемесячно сходит с конвейера, - заявил г-н Дрозденко. – Ранее выпускали 120 000 машин в год — не менее чем по 10 000 в месяц. Но для нас сейчас не столь важен объем производства, сколько тот факт, что завод удалось сохранить и что он продолжает работать, так как он и является основой нашего автокластера"
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Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области
Нынешний конкурс – не дебютный, он проводится с 2015 года. На этот год в региональной казне предусмотрено 16 600 000 рублей.
Отметим, что в Ленинградской области действует автомобильный кластер, включающий десятки предприятий, которые производят автомобили, автокомпоненты и комплектующие. На предприятиях задействованы свыше 3 500 человек. Как недавно в рамках ПМЭФа заявил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, основа автокластера – завод Ford во Всеволожском районе.
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