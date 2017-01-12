12 января 2017, 19:33

Ленобласть намерена повысить качество транспортного обслуживания населения

Недавно созданное в Ленинградской области Управление по транспорту представит к концу января 2017-го план развития транспортной системы региона на текущий год и в перспективе до 2020 года. Именно это ведомство проводит анализ состояния транспортной инфраструктуры 47-го региона.
Ленобласть намерена повысить качество транспортного обслуживания населения
Основная цель плана — повышение качества транспортного обслуживания жителей Ленобласти. Акцент в разрабатываемой транспортной концепции будет сделан на комплексном подходе, когда все виды транспорта должны будут связаны в единую систему.
 
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К примеру, новым Управлением совместно с «Северо-Западной пригородной пассажирской компанией»  прорабатывается вопрос организации  интермодальных перевозок пассажиров по единому билету на электричках с пересадкой на автобусы, перехода на дифференцированные тарифы по принципу «дальше едешь — меньше платишь». Кроме того, предусматривается организация парковок для автотранспорта возле железнодорожных станций.
 
В плане должно найти свое отражение повышение безопасности проезда в автобусах. Первым делом предполагается создание рейтинга социально-ответственных компаний-перевозчиков, внедрение региональной информационно-навигационной системы, активизация проверок автотранспортных предприятий межведомственной транспортной комиссией и пресечение деятельности нелегальных перевозчиков.
 
Планируется усилить контроль за перевозками, где заказчиками автобусных маршрутов выступают администрации муниципальных образований. Со стороны Управления муниципалитетам уже рекомендовано формировать лоты для проведения конкурсных процедур по определению перевозчиков не только с учетом экономического баланса, но, прежде всего, интересов жителей поселений.
 
Справка
 
Стратегия социально-экономического развития Ленинградской области в плане транспортной инфраструктуры предполагает организацию транспортно-пересадочного узла «Девяткино», пригородного железнодорожного сообщения между Сертолово и Санкт-Петербургом, строительство линии скоростного трамвая до Всеволожска и развитие линий воздушного транспорта.

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Ленобласть намерена повысить качество транспортного обслуживания населения
Основная цель плана — повышение качества транспортного обслуживания жителей Ленобласти. Акцент в разрабатываемой транспортной концепции будет сделан на комплексном подходе, когда все виды транспорта должны будут связаны в единую систему. {{material_116933}}  К примеру, новым Управлением совместно с «Северо-Западной пригородной пассажирской компанией»  прорабатывается вопрос организации  интермодальных перевозок пассажиров по единому билету на электричках с пересадкой на автобусы, перехода на дифференцированные тарифы по принципу «дальше едешь — меньше платишь». Кроме того, предусматривается организация парковок для автотранспорта возле железнодорожных станций. В плане должно найти свое отражение повышение безопасности проезда в автобусах. Первым делом предполагается создание рейтинга социально-ответственных компаний-перевозчиков, внедрение региональной информационно-навигационной системы, активизация проверок автотранспортных предприятий межведомственной транспортной комиссией и пресечение деятельности нелегальных перевозчиков. Планируется усилить контроль за перевозками, где заказчиками автобусных маршрутов выступают администрации муниципальных образований. Со стороны Управления муниципалитетам уже рекомендовано формировать лоты для проведения конкурсных процедур по определению перевозчиков не только с учетом экономического баланса, но, прежде всего, интересов жителей поселений. Справка Стратегия социально-экономического развития Ленинградской области в плане транспортной инфраструктуры предполагает организацию транспортно-пересадочного узла «Девяткино», пригородного железнодорожного сообщения между Сертолово и Санкт-Петербургом, строительство линии скоростного трамвая до Всеволожска и развитие линий воздушного транспорта.
2017-01-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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