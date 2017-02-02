Ленобласть отчитывается о низких показателях аварийности
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На региональных дорогах Ленинградской области продолжается снижение аварийности. Согласно данным ГИБДД, за январь 2017 года общее количество дорожно-транспортных происшествий уменьшилось на 19%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чуть ли не на четверть сократилось количество взрослых и детей, пострадавших в авариях.
Как информирует пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области, в 2016 году общий уровень аварийности на областных дорогах уменьшился на 13%, в 2 раза сократилось количество несовершеннолетних участников дорожного движения, пострадавших в ДТП.
В текущем году запланировано обустройство 130 автобусных остановок, 15 км тротуаров, проектирование 119 км линий наружного искусственного освещения и установка 12 светофорных объектов.
Здравствуйте, столкнулся с проблемой получения пропуска МКАД, отправлял соответствующие документы в службы, постоянно приходят отказы по разным причинам.
Интересовался у коллег, знакомых, по этому поводу мало кто знает, а платить 50+ тыщ. желания нет.
Кто может поделиться по данному поводу прошу рассказать ...
Про мою бывшую
Попробую описать поиски и итоги.
Я искренне считал, что люди покупают кабриолеты не на последние деньги и это не основная машина, а состояние этой машины должно быть близкое к идеальному, даже если машине 3-4 года. Как же я заблуждался…
С мая месяца я пересмотрел очень много вариантов ...
Ленобласть отчитывается о низких показателях аварийности
Как информирует пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области, в 2016 году общий уровень аварийности на областных дорогах уменьшился на 13%, в 2 раза сократилось количество несовершеннолетних участников дорожного движения, пострадавших в ДТП.В текущем году запланировано обустройство 130 автобусных остановок, 15 км тротуаров, проектирование 119 км линий наружного искусственного освещения и установка 12 светофорных объектов.
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