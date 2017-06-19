19 июня 2017, 00:01
Леса Вологдчины накрыл внедорожный «Сумрак»
Этап Кубка ДОСААФ России по трофи-рейдам «Сумрак-2017» прошел в Вологодской области. В 12-часовом заезде приняли участие более 50 экипажей. В экстремальных условиях они испытали специально подготовленные внедорожники.
В сетке соревнований было 5 специальных категорий автомобилей, начиная с машин с заводской комплектацией и заканчивая чуть ли не специально сконструированными транспортными средствами.
Принять участие в соревнованиях приехали не только вологжане, но и представители Ярославской и Архангельской областей. Список победителей выглядит так:
Категория ATV (квадроциклы) - Виталий Кустов и Сергей Попов (Ярославская область).
Категория ТР-0 - Владимир Евшутин и Сергей Хабеев на ВАЗ 21213 (Вологда).
Категория ТР-1 - Дмитрий и Алексей Жировы на «TLC 72» (Череповец).
Категория ТР-2 - Роман Рухлов и Денис Капустин на «TLC 72» (Вологда).
Категория «Туризм» - Максим Вострухин, Константин Талалов и Ульяна Иванова на ВАЗ 21214 (Вологда).
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16.06.2017, 09:09
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