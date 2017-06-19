19 июня 2017, 00:01

Леса Вологдчины накрыл внедорожный «Сумрак»

Этап Кубка ДОСААФ России по трофи-рейдам «Сумрак-2017» прошел в Вологодской области. В 12-часовом заезде приняли участие более 50 экипажей. В экстремальных условиях они испытали специально подготовленные внедорожники.
^
Леса Вологдчины накрыл внедорожный «Сумрак»

В сетке соревнований было 5 специальных категорий автомобилей, начиная с машин с заводской комплектацией и заканчивая чуть ли не специально сконструированными транспортными средствами.

Принять участие в соревнованиях приехали не только вологжане, но и представители Ярославской и Архангельской областей. Список победителей выглядит так:

Категория ATV (квадроциклы) - Виталий Кустов и Сергей Попов (Ярославская область).
Категория ТР-0 - Владимир Евшутин и Сергей Хабеев на ВАЗ 21213 (Вологда).
Категория ТР-1 - Дмитрий и Алексей Жировы на «TLC 72» (Череповец).
Категория ТР-2 - Роман Рухлов и Денис Капустин на «TLC 72» (Вологда).
Категория «Туризм» - Максим Вострухин, Константин Талалов и Ульяна Иванова на ВАЗ 21214 (Вологда).

Фото: Вологда-Регион

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Прагматика | отзывы
Всем доброго времени суток. Есть хороший интернет-магазин новых и поддержанных автомобилей в СПБ https:// carmart.ru. Большое наличие автомобилей и регулярное пополнение списка предложений. Можно посмотреть понравившейся автомобиль, уточнить все нюансы, если авто не новый, то можно уточнить акт диагностики ...
Serg9079
Исток Мастер в Митино
Я отнушусь к категории водителей, на которых смотрят сверху вниз, потому что женщина. И как правило, в автосерисах тоже такая же ситуация. Но в этом автосервисе мне понравилось. Здесь учтивый персонал, хорошее обслуживание и никакого намека на "обезьяну с гранатой". Быстро заменили лобовое стекло. На ...
Serggg
Причины неисправности топливной системы
для чего стоит два обратных клапана на ТНВД и на рампе , может ли из-за них двигатель не развивать обороты. Нет тяги. Поставил насос новый , и все равно нет тяги. Че делать подскажите.
Сергей 27
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Заработать на новичках. Тарифы ОСАГО могут поменять
Audi R8 V10 plus: гоняем на треке, правда, не в полную силу
Получаете ли Вы "письма счастья"?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс D Premium
Alfa Romeo Alfa 159 и еще 24 модели
Класс Пикапы
УАЗ 23632 и еще 25 моделей
Класс Купе спортивные
Alfa Romeo Brera и еще 25 моделей
Класс Мини-вэны
Honda Freed и еще 39 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль
Леса Вологдчины накрыл внедорожный «Сумрак»
В сетке соревнований было 5 специальных категорий автомобилей, начиная с машин с заводской комплектацией и заканчивая чуть ли не специально сконструированными транспортными средствами. Принять участие в соревнованиях приехали не только вологжане, но и представители Ярославской и Архангельской областей. Список победителей выглядит так:Категория ATV (квадроциклы) - Виталий Кустов и Сергей Попов (Ярославская область).Категория ТР-0 - Владимир Евшутин и Сергей Хабеев на ВАЗ 21213 (Вологда).Категория ТР-1 - Дмитрий и Алексей Жировы на «TLC 72» (Череповец).Категория ТР-2 - Роман Рухлов и Денис Капустин на «TLC 72» (Вологда).Категория «Туризм» - Максим Вострухин, Константин Талалов и Ульяна Иванова на ВАЗ 21214 (Вологда).
2017-06-19
Автор: Фото: Вологда-Регион
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Ленинградская область Волгоград Хабаровск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG