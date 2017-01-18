18 января 2017, 12:46

«Лесную» закрывают на ремонт, автобусы едут по-новому

Через 10 дней, 28 января 2017 года, станция метрополитена «Лесная» в Санкт-Петербурге закрывается на капитальный ремонт. Движение наземного транспорта на период закрытия станции будет организовано по-новому, в соответствии со сложившимися реалиями.
Автобусы
 
Открывается временный маршрут № 1МА «Станция метро «Выборгская» — станция метро «Лесная»: Гренадерская улица, Большой Сампсониевский проспект, улица Смолячкова, Лесной проспект, Кантемировская улица (обратно: по Кантемировской улице, улице Харченко, 1-му Муринскому проспекту, Лесному проспекту, Гренадерской улице). Посадка/высадка в автобусы маршрута № 1МА будет осуществляться у вестибюля станции метро «Лесная» на Кантемировской улице и на Лесном проспекте, дом 60.
 
Изменяются трассы автобусных маршрутов №№ 60 и К-240Б. Так, на маршруте № 60 «Придорожная аллея — станция метро «Выборгская» автобусы следуют от Придорожной аллеи по действующей трассе до Кантемировской улицы, далее по Кантемировской улице, площади Климова, Большому Сампсониевскому проспекту, улице Смолячкова (обратно: по улице Смолячкова, Лесному проспекту, Кантемировской улице).
 
Маршрут № К-240Б «Кантемировская улица — Кантемировская улица»: автобусы следуют по действующей трассе до Лесного проспекта, далее по Лесному проспекту, Гренадерской улице, Большому Сампсониевскому проспекту, улице Смолячкова, Лесному проспекту, далее по действующей трассе. Посадка в автобусы маршрута № 60 будет осуществляться у вестибюля станции метро «Выборгская», на улице Смолячкова.
 
Трамваи
 
Трамваи маршрута № 61 «Суздальский проспект — станция метро «Выборгская» следуют от Суздальского проспекта по действующей трассе до железнодорожной станции Кушелевка, далее по Политехнической улице, 1-му Муринскому проспекту, Лесному проспекту (обратно: по Гренадерской улице, Большому Сампсониевскому проспекта, улице Смолячкова, Лесному проспекту). Об этом информирует пресс-служба городского Комитета по транспорту.

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«Лесную» закрывают на ремонт, автобусы едут по-новому
Автобусы Открывается временный маршрут № 1МА «Станция метро «Выборгская» — станция метро «Лесная»: Гренадерская улица, Большой Сампсониевский проспект, улица Смолячкова, Лесной проспект, Кантемировская улица (обратно: по Кантемировской улице, улице Харченко, 1-му Муринскому проспекту, Лесному проспекту, Гренадерской улице). Посадка/высадка в автобусы маршрута № 1МА будет осуществляться у вестибюля станции метро «Лесная» на Кантемировской улице и на Лесном проспекте, дом 60. Изменяются трассы автобусных маршрутов №№ 60 и К-240Б. Так, на маршруте № 60 «Придорожная аллея — станция метро «Выборгская» автобусы следуют от Придорожной аллеи по действующей трассе до Кантемировской улицы, далее по Кантемировской улице, площади Климова, Большому Сампсониевскому проспекту, улице Смолячкова (обратно: по улице Смолячкова, Лесному проспекту, Кантемировской улице). Маршрут № К-240Б «Кантемировская улица — Кантемировская улица»: автобусы следуют по действующей трассе до Лесного проспекта, далее по Лесному проспекту, Гренадерской улице, Большому Сампсониевскому проспекту, улице Смолячкова, Лесному проспекту, далее по действующей трассе. Посадка в автобусы маршрута № 60 будет осуществляться у вестибюля станции метро «Выборгская», на улице Смолячкова. Трамваи Трамваи маршрута № 61 «Суздальский проспект — станция метро «Выборгская» следуют от Суздальского проспекта по действующей трассе до железнодорожной станции Кушелевка, далее по Политехнической улице, 1-му Муринскому проспекту, Лесному проспекту (обратно: по Гренадерской улице, Большому Сампсониевскому проспекта, улице Смолячкова, Лесному проспекту). Об этом информирует пресс-служба городского Комитета по транспорту.
2017-01-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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