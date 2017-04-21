21
21 апреля 2017, 15:52

Летающий автомобиль оценен в 600 000 евро

На проходящей в Монако выставке Top Marques показаны 2 прототипа летающих автомобилей, которые смогут пойти в серийное производство только в случае появления на них спроса при заявляемой цене.
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Новинки созданы голландской компанией Pal V и словацким стартапом AeroMobil. Модель голландцев Pal V Liberty оборудована складным ротором и может поступить в продажу уже в конце будущего года. Фирма уже начала принимать предзаказы, однако технические характеристики машины не раскрываются. Известно лишь, что V Libertу оснащается двумя двигателями: один служит для езды по дорогам общего пользования, а другой — для полетов. Процесс превращения автомобиля в летательный аппарат занимает, по оценкам производителя, 5-10 минут.
 
Прототип двухместной машины AeroMobil, по словам создателей, способен развивать скорость 160 км/ч на земле и 200 км/ч - в воздухе. Автоматический переход AeroMobil в режим полета занимает 3 минуты. Автоматический переход AeroMobil в режим полета занимает три минуты. Запас хода в наземном варианте составляет 700 км, а в воздушном — 750 км.
 
Особо стоит рассказать о ценах на новинки: в зависимости от комплектаций, на Pal V Liberty они составят от 299 000 до 599 000 евро, на вторую модель - от 1 200 000 до 1 500 000 евро.
 
Первые экземпляры будут доставлены своим владельцам в 2020 году.
 
Отметим также, что испытания AeroMobil шли не слишком удачно, поскольку прототип авто в мае 2015 года упал с высоты около 300 метров. Транспортное средство пилотировал дизайнер и соучредитель проекта Штефана Клейн, который, несмотря на ЧП, травм не получил.

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Летающий автомобиль оценен в 600 000 евро
Новинки созданы голландской компанией Pal V и словацким стартапом AeroMobil. Модель голландцев Pal V Liberty оборудована складным ротором и может поступить в продажу уже в конце будущего года. Фирма уже начала принимать предзаказы, однако технические характеристики машины не раскрываются. Известно лишь, что V Libertу оснащается двумя двигателями: один служит для езды по дорогам общего пользования, а другой — для полетов. Процесс превращения автомобиля в летательный аппарат занимает, по оценкам производителя, 5-10 минут. Прототип двухместной машины AeroMobil, по словам создателей, способен развивать скорость 160 км/ч на земле и 200 км/ч - в воздухе. Автоматический переход AeroMobil в режим полета занимает 3 минуты. Автоматический переход AeroMobil в режим полета занимает три минуты. Запас хода в наземном варианте составляет 700 км, а в воздушном — 750 км. Особо стоит рассказать о ценах на новинки: в зависимости от комплектаций, на Pal V Liberty они составят от 299 000 до 599 000 евро, на вторую модель - от 1 200 000 до 1 500 000 евро. Первые экземпляры будут доставлены своим владельцам в 2020 году. Отметим также, что испытания AeroMobil шли не слишком удачно, поскольку прототип авто в мае 2015 года упал с высоты около 300 метров. Транспортное средство пилотировал дизайнер и соучредитель проекта Штефана Клейн, который, несмотря на ЧП, травм не получил.
2017-04-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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