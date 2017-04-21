21
21 апреля 2017, 15:52
Летающий автомобиль оценен в 600 000 евро
На проходящей в Монако выставке Top Marques показаны 2 прототипа летающих автомобилей, которые смогут пойти в серийное производство только в случае появления на них спроса при заявляемой цене.
Новинки созданы голландской компанией Pal V и словацким стартапом AeroMobil. Модель голландцев Pal V Liberty оборудована складным ротором и может поступить в продажу уже в конце будущего года. Фирма уже начала принимать предзаказы, однако технические характеристики машины не раскрываются. Известно лишь, что V Libertу оснащается двумя двигателями: один служит для езды по дорогам общего пользования, а другой — для полетов. Процесс превращения автомобиля в летательный аппарат занимает, по оценкам производителя, 5-10 минут.
Прототип двухместной машины AeroMobil, по словам создателей, способен развивать скорость 160 км/ч на земле и 200 км/ч - в воздухе. Автоматический переход AeroMobil в режим полета занимает 3 минуты. Автоматический переход AeroMobil в режим полета занимает три минуты. Запас хода в наземном варианте составляет 700 км, а в воздушном — 750 км.
Особо стоит рассказать о ценах на новинки: в зависимости от комплектаций, на Pal V Liberty они составят от 299 000 до 599 000 евро, на вторую модель - от 1 200 000 до 1 500 000 евро.
Первые экземпляры будут доставлены своим владельцам в 2020 году.
Отметим также, что испытания AeroMobil шли не слишком удачно, поскольку прототип авто в мае 2015 года упал с высоты около 300 метров. Транспортное средство пилотировал дизайнер и соучредитель проекта Штефана Клейн, который, несмотря на ЧП, травм не получил.
Читайте по теме
Как выбрать сервис для автомобиля?
20.04.2017, 10:03
Как подготовиться к открытию навигации для маломерных судов
16.04.2017, 17:51
Высококлассные дороги строятся на доверии государства и концессионеров
15.04.2017, 18:47
Мотосалон IMIS 2017 встречает гостей
14.04.2017, 15:40
Читайте по теме
Как выбрать сервис для автомобиля?
20.04.2017, 10:03
Как подготовиться к открытию навигации для маломерных судов
16.04.2017, 17:51
Высококлассные дороги строятся на доверии государства и концессионеров
15.04.2017, 18:47
Мотосалон IMIS 2017 встречает гостей
14.04.2017, 15:40
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
ECOCOOL 68 CF 3 предназначена для обработки резанием чугунов, углеродистых и легированных сталей и сплавов алюминия. Эта водосмешиваемая смазочно-охлаждающая жидкость не содержит вторичных алканоламинов/ -амидов и соответствует стандарту TRGS 611. родукт имеет низкую способность к образованию пены ...
Конечно не боец по бездорожью, они все не бойцы, кто поедет на машине за два ляма грязь месить, для этого есть УАЗ и НИВА , А если уж откровенно то машины с каждым годом все хуже и хуже но дороже и дороже. Половина опций вообще не нужна так же как и полный привод можно ставить б
| Кому: ANDREITOMS до этого времени что-то изменилось? :)
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого, налог
в Москве
в Москве
В избранное