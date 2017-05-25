Lexus LC приедет в Россию в июле
Для выпуска модели организовали отдельную сборочную линию. Завод Lexus Мотомачи в Японии, где ранее производился суперкар LFA, был переоборудован. Реконструированная зона окончательной сборки целиком выполнена в белом цвете, что помогает инженерам полностью сосредоточиться на работе. Среднее время выполнения каждой процедуры составляет почти 20 минут.
В конце производственной линии располагается камера со стеклянными стенами, в которой каждый миллиметр кузова автомобиля изучается в ярких лучах светодиодных ламп. Зона проверки глушителя системы выпуска обладает более толстыми стеклянными панелями для того, чтобы обнаружить даже самые незначительные отклонения звука. Здесь же проверяется работа и качество функциональных компонентов, таких как двери.
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