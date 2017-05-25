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25 мая 2017, 12:47

Lexus LC приедет в Россию в июле

Стартовало серийное производство роскошного флагманского купе Lexus LC, который уже можно заказать у европейских дилеров. Автомобиль появится в России в июле текущего года.
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  Lexus LC приедет в Россию в июле Lexus LC, Lexus Lexus LC приедет в Россию в июле Lexus LC, Lexus Lexus LC приедет в Россию в июле
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Lexus LC
Новый 7 886 000 Р
В нашей стране японское купе будет доступно в самой мощной версии LC 500 с бензиновым двигателем V8 мощностью 477 л.с. и 10-ступенчатой автоматической трансмиссией. Стоимость топовой комплектации Sport+ составит 7 886 000 рублей.

Для выпуска модели организовали отдельную сборочную линию. Завод Lexus Мотомачи в Японии, где ранее производился суперкар LFA, был переоборудован. Реконструированная зона окончательной сборки целиком выполнена в белом цвете, что помогает инженерам полностью сосредоточиться на работе. Среднее время выполнения каждой процедуры составляет почти 20 минут.

В конце производственной линии располагается камера со стеклянными стенами, в которой каждый миллиметр кузова автомобиля изучается в ярких лучах светодиодных ламп. Зона проверки глушителя системы выпуска обладает более толстыми стеклянными панелями для того, чтобы обнаружить даже самые незначительные отклонения звука. Здесь же проверяется работа и качество функциональных компонентов, таких как двери.

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Комментарии
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Отзывы по теме
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Lexus LC приедет в Россию в июле
{{model_6322}}В нашей стране японское купе будет доступно в самой мощной версии LC 500 с бензиновым двигателем V8 мощностью 477 л.с. и 10-ступенчатой автоматической трансмиссией. Стоимость топовой комплектации Sport+ составит 7 886 000 рублей.Для выпуска модели организовали отдельную сборочную линию. Завод Lexus Мотомачи в Японии, где ранее производился суперкар LFA, был переоборудован. Реконструированная зона окончательной сборки целиком выполнена в белом цвете, что помогает инженерам полностью сосредоточиться на работе. Среднее время выполнения каждой процедуры составляет почти 20 минут.В конце производственной линии располагается камера со стеклянными стенами, в которой каждый миллиметр кузова автомобиля изучается в ярких лучах светодиодных ламп. Зона проверки глушителя системы выпуска обладает более толстыми стеклянными панелями для того, чтобы обнаружить даже самые незначительные отклонения звука. Здесь же проверяется работа и качество функциональных компонентов, таких как двери.
2017-05-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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