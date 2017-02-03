3 февраля 2017, 12:09

Lexus назвали самым надежным авто

Аналитики американского маркетингового агентства J.D. Power Associated составили рейтинг наиболее надежных марок транспортных средств по результатам прошлого года, исходя по количеству жалоб от автовладельцев.
Рейтинг основывается на отзывах 33 500 жителей США, которые владеют своими машинами минимум 3 года. Согласно отзывам, наиболее надежный автомобильный бренд - Lexus. Марка уже в 4 раз завоевывает первенство в этом рейтинге. В прошлом году, по данным экспертов, на территории США обнаружилась одна поломка в 150 автомобилях этого бренда.
 
В число лидеров вошли Toyota, Honda, Chevrolet, GMS, Acura. Аутсайдерами рейтинга признаны Land Rover, Jeep, Dodge, Smart и Ford.

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Lexus назвали самым надежным авто
Рейтинг основывается на отзывах 33 500 жителей США, которые владеют своими машинами минимум 3 года. Согласно отзывам, наиболее надежный автомобильный бренд - Lexus. Марка уже в 4 раз завоевывает первенство в этом рейтинге. В прошлом году, по данным экспертов, на территории США обнаружилась одна поломка в 150 автомобилях этого бренда. В число лидеров вошли Toyota, Honda, Chevrolet, GMS, Acura. Аутсайдерами рейтинга признаны Land Rover, Jeep, Dodge, Smart и Ford.
2017-02-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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