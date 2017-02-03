Lexus назвали самым надежным авто

Аналитики американского маркетингового агентства J.D. Power Associated составили рейтинг наиболее надежных марок транспортных средств по результатам прошлого года, исходя по количеству жалоб от автовладельцев.
Рейтинг основывается на отзывах 33 500 жителей США, которые владеют своими машинами минимум 3 года. Согласно отзывам, наиболее надежный автомобильный бренд - Lexus. Марка уже в 4 раз завоевывает первенство в этом рейтинге. В прошлом году, по данным экспертов, на территории США обнаружилась одна поломка в 150 автомобилях этого бренда.
В число лидеров вошли Toyota, Honda, Chevrolet, GMS, Acura. Аутсайдерами рейтинга признаны Land Rover, Jeep, Dodge, Smart и Ford.
Здравствуйте, столкнулся с проблемой получения пропуска МКАД, отправлял соответствующие документы в службы, постоянно приходят отказы по разным причинам.
Интересовался у коллег, знакомых, по этому поводу мало кто знает, а платить 50+ тыщ. желания нет.
Кто может поделиться по данному поводу прошу рассказать ...
Про мою бывшую
Попробую описать поиски и итоги.
Я искренне считал, что люди покупают кабриолеты не на последние деньги и это не основная машина, а состояние этой машины должно быть близкое к идеальному, даже если машине 3-4 года. Как же я заблуждался…
С мая месяца я пересмотрел очень много вариантов ...
Рейтинг основывается на отзывах 33 500 жителей США, которые владеют своими машинами минимум 3 года. Согласно отзывам, наиболее надежный автомобильный бренд - Lexus. Марка уже в 4 раз завоевывает первенство в этом рейтинге. В прошлом году, по данным экспертов, на территории США обнаружилась одна поломка в 150 автомобилях этого бренда. В число лидеров вошли Toyota, Honda, Chevrolet, GMS, Acura. Аутсайдерами рейтинга признаны Land Rover, Jeep, Dodge, Smart и Ford.
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