76
19 апреля 2017, 15:15
Lexus обновил кроссовер NX
В результате рестайлинга изменилась форма решётки радиатора, поменялись бампера и оптика, увеличилось число хромированных элементов в экстерьере. Новинку показали на автосалоне в Шанхае.
Также у отдельных версий NX появились отделанные хромом патрубки выхлопной системы и аэродинамические элементы в нижней части кузова. Покупателям также будут доступны 18-дюймовые колёсные диски с новым дизайном.
В интерьере появился 10,3-дюймовый дисплей мультимедийной системы и тачпад для управления ею, а также обновлённый блок климатической системы. Кнопки на передней панели и на дверях получили металлизированное покрытие.
При обновлении перенастроена подвеска, теперь у нее есть новые адаптивные амортизаторы Adaptive Variable Suspension от купе Lexus LC 500, изменились настройки пружин и стабилизаторов. Усилена шумоизоляция, теперь модель имеет систему шумоподавления Active Sound Control. В базовую комплектацию добавлен комплекс систем активной безопасности, среди основных функций которого - удержание в полосе, активный круиз-контроль, предотвращение столкновений.
Линейка моторов после обновления осталась прежней – модель предлагается с 150-сильным атмосферным 2-литровым бензиновым мотором, гибридным 197-сильным агрегатом из бензинового 2,5 литра и двух электромоторов, а 238-сильный бензиновый 2-литровый турбомотор остался у версии NX 300, которая раньше называлась NX 200t.
Комплектации и технические характеристики
|Lexus NX Standard 2.0 CVT
|Год выпуска, с
|2015
|Год выпуска, по
|2016
|Кузов
|кроссовер
|Количество дверей/мест
|5/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|150
|Объем двигателя
|1986
|Тип трансмисии
|вариатор
|Привод
|передний
|Смешанный цикл
|7.2
|Топливо
|АИ-95
|Все характеристики
Читайте по теме
Lexus воссоздал атмосферу съемочной площадки
20.11.2016, 18:29
С чем подошел Lexus к своему 15-летию в России
11.10.2016, 10:56
Сочинский этап Lexus Live окунул гостей в мир премиума
07.04.2016, 16:53
Новинки-2015. Что конкретно?
21.12.2014, 13:47
Lexus GX 460: друг семьи
24.11.2013, 08:56
Новый Lexus IS: шаг навстречу прогрессу
17.01.2013, 14:18
Читайте по теме
Lexus воссоздал атмосферу съемочной площадки
20.11.2016, 18:29
С чем подошел Lexus к своему 15-летию в России
11.10.2016, 10:56
Сочинский этап Lexus Live окунул гостей в мир премиума
07.04.2016, 16:53
Новинки-2015. Что конкретно?
21.12.2014, 13:47
Lexus GX 460: друг семьи
24.11.2013, 08:56
Новый Lexus IS: шаг навстречу прогрессу
17.01.2013, 14:18
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Стук в рулевом через 85000 км.пробега ужас новая машина, я думал хотя бы на 100000 км. хватит но увы посмотрим, что скажут на сервисе? ОБИДНО до СОПЛЕЙ!!!
Поскромничали они с мощностями, слишком поскромничали.
Если присмотреться Мазда СХ -5
Интересные разделы
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого, налог
в Москве
в Москве
В избранное