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19 апреля 2017, 15:15

Lexus обновил кроссовер NX

В результате рестайлинга изменилась форма решётки радиатора, поменялись бампера и оптика, увеличилось число хромированных элементов в экстерьере. Новинку показали на автосалоне в Шанхае.
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Также у отдельных версий NX появились отделанные хромом патрубки выхлопной системы и аэродинамические элементы в нижней части кузова. Покупателям также будут доступны 18-дюймовые колёсные диски с новым дизайном.
 
В интерьере появился 10,3-дюймовый дисплей мультимедийной системы и тачпад для управления ею, а также обновлённый блок климатической системы. Кнопки на передней панели и на дверях получили металлизированное покрытие.
 
При обновлении перенастроена подвеска, теперь у нее есть новые адаптивные амортизаторы Adaptive Variable Suspension от купе Lexus LC 500, изменились настройки пружин и стабилизаторов. Усилена шумоизоляция, теперь модель имеет систему шумоподавления Active Sound Control. В базовую комплектацию добавлен комплекс систем активной безопасности, среди основных функций которого - удержание в полосе, активный круиз-контроль, предотвращение столкновений.
 
Линейка моторов после обновления осталась прежней – модель предлагается с 150-сильным атмосферным 2-литровым бензиновым мотором, гибридным 197-сильным агрегатом из бензинового 2,5 литра и двух электромоторов, а 238-сильный бензиновый 2-литровый турбомотор остался у версии NX 300, которая раньше называлась NX 200t.

Комплектации и технические характеристики

Lexus NX Standard 2.0 CVT
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузовкроссовер
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин150
Объем двигателя1986
Тип трансмисиивариатор
Приводпередний
Смешанный цикл7.2
ТопливоАИ-95
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Отзывы по теме
Форум Lexus NX
Стук в рулевом через 85000 км.пробега ужас новая машина, я думал хотя бы на 100000 км. хватит но увы посмотрим, что скажут на сервисе? ОБИДНО до СОПЛЕЙ!!!
Владимир
Тест Lexus NX: граненый рубин
Поскромничали они с мощностями, слишком поскромничали.
taran
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Если присмотреться Мазда СХ -5
Олег
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Lexus обновил кроссовер NX
Также у отдельных версий NX появились отделанные хромом патрубки выхлопной системы и аэродинамические элементы в нижней части кузова. Покупателям также будут доступны 18-дюймовые колёсные диски с новым дизайном. В интерьере появился 10,3-дюймовый дисплей мультимедийной системы и тачпад для управления ею, а также обновлённый блок климатической системы. Кнопки на передней панели и на дверях получили металлизированное покрытие. При обновлении перенастроена подвеска, теперь у нее есть новые адаптивные амортизаторы Adaptive Variable Suspension от купе Lexus LC 500, изменились настройки пружин и стабилизаторов. Усилена шумоизоляция, теперь модель имеет систему шумоподавления Active Sound Control. В базовую комплектацию добавлен комплекс систем активной безопасности, среди основных функций которого - удержание в полосе, активный круиз-контроль, предотвращение столкновений. Линейка моторов после обновления осталась прежней – модель предлагается с 150-сильным атмосферным 2-литровым бензиновым мотором, гибридным 197-сильным агрегатом из бензинового 2,5 литра и двух электромоторов, а 238-сильный бензиновый 2-литровый турбомотор остался у версии NX 300, которая раньше называлась NX 200t.
2017-04-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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