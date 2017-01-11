11 января 2017, 15:31

Lexus представил в Детройте компактный кроссовер

Мировая премьера автомобиля ранее состоялась на моторшоу в Париже, однако компания решила еще раз продемонстрировать концепт, который вскоре выйдет на рынок в серийном исполнении.

Известно, что первым рынком продаж компактного кроссовера станет североамериканский. Разработчики марки уже запатентовали название модификаций, которые будут доступны американцам: UX200, UX250 и UX250h.

На данном этапе предсерийная версия кроссовера проходит тестовые испытания в США и Канаде. Автомобиль будет оснащен гибридной силовой установкой с бензиновым мотором 1,8 литра и 2 электродвигателями.

Добавим также, что ранее Lexus представил новое поколение LS.

 

 

Купить авто Лексус

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:

 
Комментарий появится на сайте после проверки модераторами. Для зарегистрированных пользователей проверки нет и комментарий появляется сразу
Отправить
Отзывы по теме
Форум Lexus NX
Стук в рулевом через 85000 км.пробега ужас новая машина, я думал хотя бы на 100000 км. хватит но увы посмотрим, что скажут на сервисе? ОБИДНО до СОПЛЕЙ!!!
Владимир
Форум Lexus RX 350
Я бы не советовал ставить такие диски..это надо гонять по идеальной дороге..а второе, все ямки будут уходить в подвеску, а значит ей долго не протянуть..делай вывод..
Александр
Форум Lexus GS
Внешность бизнес-седана заметно изменилась, стала, что называется, на любителя. Российским покупателям IV поколения GS на старте продаж предлагается на выбор 2 двигателя, задний или полный привод и 5 комплектаций, в том числе впервые для GS - версия F SPORT. Отличительной особенностью нового GS является ...
Avt
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Lexus Автомудрость Lexus АвтоПитер Lexus Дизайн и тюнинг Lexus Новинки и концепт кары Lexus Новости и акции автосалонов Lexus Автосалоны и дилеры марки Lexus Аренда и прокат авто марки Lexus Автоклубы и форумы автозавчастей марки Lexus Автосервисы и магазины автозапчастей марки Lexus
Главные материалы
Год ожиданий. Чем порадует авторынок в 2017-м?
Как протекают продажи Renault Duster Dakar Edition
Приходится ли Вам сегодня экономить на авто?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники
Subaru Impreza XV и еще 65 моделей
Класс F Luxury
Bentley Arnage и еще 10 моделей
Класс Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 22 модели
Класс F
Aston Martin Rapide и еще 14 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль
Lexus представил в Детройте компактный кроссовер
Известно, что первым рынком продаж компактного кроссовера станет североамериканский. Разработчики марки уже запатентовали название модификаций, которые будут доступны американцам: UX200, UX250 и UX250h. На данном этапе предсерийная версия кроссовера проходит тестовые испытания в США и Канаде. Автомобиль будет оснащен гибридной силовой установкой с бензиновым мотором 1,8 литра и 2 электродвигателями. Добавим также, что ранее Lexus представил новое поколение LS.   
2017-01-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Мотоциклы Грузовики Автобусы
ТТХ моделей По городам Карта портала
© 2007— 2016 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG