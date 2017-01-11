Lexus представил в Детройте компактный кроссовер

Мировая премьера автомобиля ранее состоялась на моторшоу в Париже, однако компания решила еще раз продемонстрировать концепт, который вскоре выйдет на рынок в серийном исполнении.
Известно, что первым рынком продаж компактного кроссовера станет североамериканский. Разработчики марки уже запатентовали название модификаций, которые будут доступны американцам: UX200, UX250 и UX250h.
На данном этапе предсерийная версия кроссовера проходит тестовые испытания в США и Канаде. Автомобиль будет оснащен гибридной силовой установкой с бензиновым мотором 1,8 литра и 2 электродвигателями.
Добавим также, что ранее Lexus представил новое поколение LS.
Внешность бизнес-седана заметно изменилась, стала, что называется, на любителя. Российским покупателям IV поколения GS на старте продаж предлагается на выбор 2 двигателя, задний или полный привод и 5 комплектаций, в том числе впервые для GS - версия F SPORT.
Отличительной особенностью нового GS является ...
Известно, что первым рынком продаж компактного кроссовера станет североамериканский. Разработчики марки уже запатентовали название модификаций, которые будут доступны американцам: UX200, UX250 и UX250h. На данном этапе предсерийная версия кроссовера проходит тестовые испытания в США и Канаде. Автомобиль будет оснащен гибридной силовой установкой с бензиновым мотором 1,8 литра и 2 электродвигателями. Добавим также, что ранее Lexus представил новое поколение LS.
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