Lexus представит новое поколение LS

Событие запланировано в рамках Североамериканского международного автомобильного салона. Более длинная и низкая по сравнению с предыдущим седаном, новинка обладает силуэтом спортивного купе и отличается смелым дизайном.
Динамику и комфорт на дороге обеспечит новая глобальная платформа GA-L с приводом на заднюю ось - удлиненная версия основы, на которой построено купе LC 500. Кроме того, она отвечает за плавность хода и тишину в салоне. Колесная база составляет 3 125 мм - это на 35 мм длиннее по сравнению с нынешней моделью. В целом же габариты модели - 5 235 мм / 1 450 мм / 1 900 мм.
Платформа смещает центр тяжести автомобиля ниже, располагая большую часть массы более централизованно. Кроме того, она оптимизирует расположение центра тяжести, что важно для ходовых характеристик.
Двигатель V6 объемом 3,5 литра с двойным турбонаддувом обеспечивает мощность 310 кВт/415 л.с. и крутящий момент 600 Нм. Длинный ход и отношение хода поршня к диаметру цилиндра способствуют ускоренному сгоранию и эффективной работе двойного турбонаддува, обеспечивая разгон до 100 км/ч всего за 4,5 сек. Коробка-«автомат» - 10-ступенчатая.
Уже известно, что новинка поступит на рынки 90 стран.
Речь не о патрубке Y-образной формы со встроенной электрозаслонкой в таком конструктивном исполнении http:// a-t-a.ru/ goods/ 54/ 376/ ? Знакомый дооборудовал выпуск своей Legacy такой электрошняжкой за 7к еще по весне. По сути заслонка открыта — прямоток, заслонка закрыта — сток, все играючи с пульта ...
Динамику и комфорт на дороге обеспечит новая глобальная платформа GA-L с приводом на заднюю ось - удлиненная версия основы, на которой построено купе LC 500. Кроме того, она отвечает за плавность хода и тишину в салоне. Колесная база составляет 3 125 мм - это на 35 мм длиннее по сравнению с нынешней моделью. В целом же габариты модели - 5 235 мм / 1 450 мм / 1 900 мм. Платформа смещает центр тяжести автомобиля ниже, располагая большую часть массы более централизованно. Кроме того, она оптимизирует расположение центра тяжести, что важно для ходовых характеристик. Двигатель V6 объемом 3,5 литра с двойным турбонаддувом обеспечивает мощность 310 кВт/415 л.с. и крутящий момент 600 Нм. Длинный ход и отношение хода поршня к диаметру цилиндра способствуют ускоренному сгоранию и эффективной работе двойного турбонаддува, обеспечивая разгон до 100 км/ч всего за 4,5 сек. Коробка-«автомат» - 10-ступенчатая. Уже известно, что новинка поступит на рынки 90 стран.
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